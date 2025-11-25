¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡ÖÁÐ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤ÇÉÃ¤Çµ¢Âð¡×¡¡°é»ùÃæ¤Îµ®½Å¤Ê³°½Ð¤Ç¡¡Êì¡¦·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¡¡ÀõÁð¡ÖÆÓ¤Î»Ô¡×¤Ø¡¡»×¤¤½Ð¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ËÀå¸Ý
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤Î·Ë»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀõÁð¤Î¡ÖÆÓ¤Î»Ô¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û ¡ÖÁÐ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤ÇÉÃ¤Çµ¢Âð¡×¡¡°é»ùÃæ¤Îµ®½Å¤Ê³°½Ð¤Ç¡¡Êì¡¦·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¡¡ÀõÁð¡ÖÆÓ¤Î»Ô¡×¤Ø¡¡»×¤¤½Ð¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ËÀå¸Ý
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊìÌ¼¤Ç³°½Ð¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ËèÇ¯¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÀõÁð¤ÎÆÓ¤Î»Ô¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Ë±¿À¼Ò¤Ç¡Ö¤ªã±¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÓ¤Î»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤ÄóÅô¤¬²¿ÃÊ¤Ë¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿º×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»µï¤Î²¼¤ä¶Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¤Ï¡¢Ìë¤ÎÆÓ¤Î»Ô¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»²ÇÒ¸å¤Ï¡¢ÀõÁð¤Ò¤µ¤´ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊÆµ×¡×¤Ç¤¹¤¾Æ¤¤ò´®Ç½¤·¤¿ÍÍ»Ò¤âÊó¹ð¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤«Áª¤Ù¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Î¤¹¤¾Æ¤¡ª¤òÁª¤Ö¤È»×¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢ÁÄÉã¤¬¤è¤¯Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ö¤ä¤·¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤«¤é¡¢ÊÆµ×¤Î¤¹¤¾Æ¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î³°½Ð¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ï¤êÁÐ»Ò¤¬¿´ÇÛ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªã±¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÉÃ¤Çµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤¬³°½Ð¥â¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ªµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«ÁÐ»Ò¤¬¤´ÈÓ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²Ö¤ä¤·¤¤ÈÊÆµ×¤ÏÀäÂÐÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡ªÌ´¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Íè¤Î´õË¾¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°é»ù¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î°é»ù¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡ª¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë»þ´Ö¤âÀäÂÐÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤º¤ìÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤â¥Ñ¥Ñ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¾Æ¤³Ú¤·¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡ÊÆµ×¤µ¤óÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¤Ç¤â²æ¤¬»Ò¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û