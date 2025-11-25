¤è¤ð¤³ßÀ¸ýÍ¥¡¡»×¤ï¤º¤È¤¤á¤¤¤¿¡©¡È±ê¾å¾åÅù¡É¤À¤Ã¤¿¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î°õ¾Ý·ãÊÑ¡ÖÀ¨¤¤±óÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤è¤ð¤³¡×¤ÎßÀ¸ýÍ¥¡Ê53¡Ë¤¬¡¢24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×ÎëÌÚÂó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ßÀ¸ý¤Ï¡ÖÂçÀª¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¡¢Âò¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢2¿Í¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¶¦±é·Ð¸³¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤ÎÎëÌÚÂó¤Ã¤Æ¸µÁÄ±ê¾å·Ý¿Í¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ß¤Ä¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö²¶¡¢Âç¾æÉ×¤«¡©ÎëÌÚÂó¤È¡£¡È²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦ßÀ¸ý¡£¤·¤«¤·º£¤Ç¤Ï¡ÖÁ´Á³°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö·Ú¥È¥é¤òÎëÌÚÂó¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬½õ¼êÀÊ¡£ÎëÌÚÂó¤ÏÀ¨¤¤±óÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤Æ¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤á¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢½õ¼êÀÊ¤Î²¶¡Ê¤ÎÂÎ¡Ë¤¬Á°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¡¢Í¥¤·¤¯¼ê¤Ç¥¹¥Ã¤È»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾õ¶·¤ËßÀ¸ý¤Ï¡Ö¡È´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¡£¡ÈÍ¥¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶Æ°¡£Åö¤ÎÎëÌÚ¤Ï¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖÀèÇÚ¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤»ËÍ¤â¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¡¢Âç·»¤µ¤ó¤Ç¤¹¤·¡¢¼ºÎé¤¬¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆºÇ¿·¤ÎÃí°Õ¤ò¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£