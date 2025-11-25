¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡´ÔÎñ¤ò¤ª½Ë¤¤¡¡¡Ö¼Â²È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¡¡ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤Ç¾Ð´é
»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¼Â²È¤Ç´ÔÎñ½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡¡´ÔÎñ¤ò¤ª½Ë¤¤¡¡¡Ö¼Â²È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¡¡ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤Ç¾Ð´é
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¡¡¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£Æü¡¡¥í¥±Àè¤«¤éµ¢Âð¤·¡¡¼Â²È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë´ÔÎñ¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¤¤Ë¹»Ò¤ËÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢HAPPY BIRTHDAY¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤¬¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ç¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¥í¥±Àè¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¾¾Âû¤ò¡¢¼Â²È¤Ç¾¾Âû¤´ÈÓ¤Ë¤·¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡Ö»Ã¤¯¤Ö¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¡¡¥Þ¥Ä¥¿¥±¤´ÈÓ¤Ï¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¡Ù¤È¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¡¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤°¤¿¤Ó¡¡º£Æü¤ò»×¤¤½Ð¤¹»ä¤«¤Ê¡×¤È¡¢´ÔÎñ½Ë¤¤¤Î¾¾Âû¤´ÈÓ¤¬ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ï´ò¤·¤¤Æü¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢20ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤é¤Ë22ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌö¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºÆ¡¹ºÆÈ¯¤·¤¿¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó ¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Î·Ð²á¡Û 2012Ç¯1·î¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×¤¬È½ÌÀ¤·»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¡£ 2017Ç¯3·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆÈ¯¡×¡£ 2017Ç¯11·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆ¡¹È¯¡×¡£ 2023Ç¯1·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆ¡¹ºÆÈ¯¡×¡£¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
Ï·¸å,
¾²ÃÈË¼,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¬Ìä²ð¸î,
½»Âð,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòµ·,
ÃÖ¾²¹©»ö