¡¡¼ï»ÒÅç°ÂÇ¼¤¤¤â¤Î½ÐÍè¤ò¿³ºº¤¹¤ëÉÊÉ¾²ñ¤¬Ãæ¼ï»ÒÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ï»ÒÅç°ÂÇ¼¤¤¤â¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ï¡¢ºÏÇÝµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËËèÇ¯¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Ï¡Ö°ÂÇ¼¹È¡×¤ä¡Ö°ÂÇ¼¤³¤¬¤Í¡×¤Ê¤É·×52ÅÀ¤¬½ÐÉÊ¡£¿³ºº°÷¤¬¿§Ì£¤ä·Á¡¢ÃÇÌÌ¤Î²ÌÆù¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÇ¼¤¤¤â¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢´ðÉåÉÂ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸»ºÎÌ¤¬Ìó3000¥È¥ó¤È¡¢¥Ôー¥¯»þ¤Î3Ê¬¤Î1¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢À¸»º¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¡£º£Ç¯¤ÏÌó4500¥È¥ó¤ÎÀ¸»º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ ÅÄÃæËþÃË¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÖ¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´î¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡ÊÀ¸»ºÈÎÇäÉô²ñ ÃÓ»³Ä«À¸²ñÄ¹¡Ë
¡ÖÁ´¹ñ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¥¤¥â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²æ¡¹¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ËÜ²ÈËÜ¸µ¡£¤É¤³¤Î»ºÃÏ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ÂÇ¼¤¤¤â¤Ï2026Ç¯1·îº¢¤Þ¤Ç¤¬½Ü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£