¡¡´ôÉì¸©±©Åç»Ô¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤Ç¡¢Æþ½ê¼Ô¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÜÀßÄ¹¤Î½÷¤¬25Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±©Åç»Ô¤Î¡Ö¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¹¬¤ÎÎ¤¡×¤Î»ÜÀßÄ¹¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à²ð¸î»Î¤ÎÂçÄÍÎ§ÂåÍÆµ¿¼Ô(72)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯9·î¡¢¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ÎÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À(Åö»þ71ºÐ)¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢´é¤äÂ¤òÊ¿¼ê¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢71ºÐ¤«¤é88ºÐ¤ÎÆþ½ê¼ÔÃË½÷3¿Í¤ËÂÐ¤·Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÊÌ¤Î²ð¸î»Î¤Î½÷¤¬º£·î16Æü¤Ë¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¿¦°÷¤é¤¬Æü¾ïÅª¤ËÆþ½ê¼Ô¤ËµÔÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
