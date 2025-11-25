ÆüÊÆ¼óÇ¾¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È³ÎÇ§¡¡ÂæÏÑÅúÊÛ¶¨µÄ¤ÎÍÌµÌÀ¸À¤»¤º
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï25Æü¸áÁ°¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¼«¿È¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÂê¤Ë¾å¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òµ¼ÔÃÄ¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ö¾ÜºÙ¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò´Þ¤àºÇ¶á¤ÎÊÆÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¶¯²½¤ä¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÃÏ°è¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¡£¼óÁê¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ò½ä¤ëÊÆ¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡Ö¶á¤·¤¤Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤¿¤ëÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Î²¼¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£