¡Ö¥í¡¼¥ó¤Ê¤ó¤ÆÁÈ¤ó¤À¤éÇÜ¼è¤é¤ì¤ë¡×¡È¸½¶â¼çµÁ¡É¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¶ä¹Ô°÷¤ÎÉã¤«¤é¼õ¤±¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¶âÁ¬¶µ°é¸ì¤ë¡Ö8ºÐ¤Ç¤¹¤è»ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ê²ñ¼Ô¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢11·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8ºÐ¤Îº¢¤«¤é¶ä¹Ô°÷¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ó¤ÏÁÈ¤ó¤À¤é¥À¥á¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤äÊÌÁñ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¸®¤«¤Î²È¤ò¡Ö¸½¶â¤Ç¡×¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¾å¾Â¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹õÌøÅ°»Ò¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉã¤¬¶ä¹Ô°÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥í¡¼¥ó¤Ê¤ó¤ÆÁÈ¤ó¤À¤é¤¢¤«¤ó¤¾¡¢ÇÜ¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤ä¤«¤é¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Í¼ÈÓ¤Î»þ¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö8ºÐ¤Ç¤¹¤è»ä¡×¤ÈÊò¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¤È¹õÌø¤â¡Ö¥í¡¼¥óÁÈ¤à¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¶µ¤¨¤Ï¾å¾Â¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥í¡¼¥ó¤Ï¥À¥á¤À¤Èºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¤«¤é¡ËÊª¤òÇã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌµÍý¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍñÇã¤¦¤Î¤â¥ß¥«¥óÇã¤¦¤Î¤â²ÈÇã¤¦¤Î¤â°ì½ï¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë