ÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ö°µ¾¡¤Ç¤¹¡× ¾¾ËÜ¿Í»Ö°û¤ß²ñÊóÆ»¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¤Ë£²£²£°Ëü±ßÇå½þÌ¿Îá
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£¶£²¡Ë¤Î°û¤ß²ñ¡Ê£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¡¢Âçºå¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ²Ã³²µ¿ÏÇ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×ÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢¼Ì¿¿»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ÎÊóÆ»¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ýÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ô¸µ¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤¿Ì±»öºÛÈ½¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬£²£µÆü¤¢¤Ã¤¿¡£Àè·î£³Æü¤ÎÏÂ²ò¶¨µÄ¤Ï·èÎö¡£ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Â¦¤Ë£²£²£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼µ»öÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»²²Ã½÷À¤¿¤Á¤ÈÅÏî´¤¬àÀ¾åÇ¼á¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤À¡£¡ÖÁ´¤Æ¥Ç¥¿¥é¥á¡×¤È¤¤¤¦ÅÏî´¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÄóÁÊ¤«¤é£±Ç¯È¾¤Ç¾¡ÁÊ¤·¤¿³Ê¹¥¡£
¡¡ÏÂ²ò¶¨µÄ·èÎö¤ÎºÝ¡¢ÅÏî´¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö£±£±·î£²£µÆü¤Ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Î½µ´©»ï¤¬¥Ü¥íÉé¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈàÍ½¹ðá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÄÄî¸å¡¢ÃÏºÛÁ°¤Ç°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÏî´¤Ï¡¢¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡Ö´°Á´¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£°µ¾¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤¬¹µÁÊ¤¹¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¼Ò¤ÎÊý¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¡£