RIIZE¡¢¿·SG¡ØFame¡Ù¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹³«ºÅ¡ª¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¸ø±é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
RIIZE¤¬¡¢¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØFame¡Ù¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯µÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
RIIZE¤Ï11·î24Æü¡¢¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØFame¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹1»þ´ÖÁ°¤Î¸á¸å5»þ¤«¤é¥½¥¦¥ë¡¦¹ÄÅ¶è¤ÎYES24¥é¥¤¥Ö¥Û¡¼¥ë¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯µÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ª¤è¤Ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ÎRIIZE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤âÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¶Ê¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü´ë²è¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£¹âÆñÅÙ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥ì¥¤¥¸¡ÊRage¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎHIPHOP¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ØFame¡Ù¡¢½ã¿è¤ÊÎø¿´¤òRIIZE¤é¤·¤¤´¶À¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤¿¼ýÏ¿¶Ê¡ØSticky Like¡Ù¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤äÀ©ºîÇØ·Ê¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡ØFame¡Ù¤ò¡Ö¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëRIIZE¡×¤È°ì¸À¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö²»³Ú¤ËÀºº²¹þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î²Î¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¯Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·º£²ó¤Î¶Ê¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤é¡¢RIIZE¤Î¤Û¤«¤Î³Ú¶Ê¤â¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤È¥½¥Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈµÒÀÊ¤òËä¤á¤¿BRIIZE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤¬À¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤È¡¢¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡ÖBRIIZE¤È±Ê±ó¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüRIIZE¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âBRIIZE¤Î°¦¤È±þ±ç¤ò¼õ¤±Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Á8Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖRIIZING LOUD¡×¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¸ø±é¤òÍ½¹ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢RIIZE¤ÏËÜÆü¡Ê25Æü¡ËSBS¥Ñ¥ï¡¼FM¡Ø¥Ç¥£¥ó¥Ç¥£¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢26Æü¤ËKBS Cool FM¡Ø¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤Î¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¢27Æü¤ËMBC FM4U¡ØÀµ¸á¤Î´õË¾¶Ê ¥¥à¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
