Æ±µéÀ¸¥á¥Ã¥¿»É¤·»ö·ï¤Î²Ã³²½÷À¤ò240¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¹´Â«¡¢Á°Æü¤Ë»ÜÀßÈ´¤±½Ð¤¹¡¡ÊÆ
¡ÊCNN¡Ë³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î½÷»ù¤¬2014Ç¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î²Í¶õ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆ±µéÀ¸¤ò¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¤·¤ÆÁ´ÊÆ¤ò¿ÌÙþ¡Ê¤·¤ó¤«¤ó¡Ë¤µ¤»¤¿»ö·ï¤Ç»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿½÷À¡Ê23¡Ë¤¬¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î»ÜÀß¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿»ö°Æ¤Ç¡¢½÷À¤¬Ìó240¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷À¤Ï22ÆüÌë¡¢´Æ»ëÍÑ¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¸å¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥Ý¥»¥ó¤Î·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ä¹µ÷Î¥¥È¥é¥Ã¥¯¸þ¤±¤Î»ÜÀß¤ÎÎ¢¤Ç¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù´±¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢ÊâÆ»¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ëÃË½÷¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£½÷À¤ÏÅö½é¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ÎºÝ¤Ëµ¶Ì¾¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·Ù´±¤¬¿È¸µ³ÎÇ§¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤Î¤ÇËÜÌ¾¤ò¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò¥°¡¼¥°¥ë¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¼¨º¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½÷À¤Ï¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ç¿·¤¿¤Êºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¤Ø¤Î¿ÈÊÁ°ú¤ÅÏ¤·¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¡£
14Ç¯¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ12ºÐ¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬Í§¿Í¤È2¿Í¤ÇÆ±µéÀ¸¤Î½÷»ù¤ò¸ø±à¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢¿ÏÊª¤Ç19²óÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¡£Åö»þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ°µ¡¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ï¤êÅö»þ12ºÐ¤À¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Î½÷»ù¤Ï¡¢ÌÐ¤ß¤«¤é¤Ï¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤òÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î¿Í¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¡£
15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ã³²¼Ô¤Î½÷À¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¸¡»¡¤È¤Î»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤Æºá¤òÇ§¤á¡¢ÉþÌò¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÀº¿À±ÒÀ¸»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£
18Ç¯¤ÎÈ½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤È²ÈÂ²¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤ÏºÛÈ½´±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢7Ç¯¶á¤¯Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Àº¿À±ÒÀ¸»ÜÀß¤«¤é¤ÎÂà±¡¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÎÄ´ñÅª¤Ê»ö·ï¤ÏÁ´ÊÆ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Åö»þÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¸½¼Â¤È¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿¨¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´Æ»ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÈÈ¹Ô¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÁÏºî¤µ¤ì¤¿²Í¶õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ï
ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤â¤¢¤ë¥·¥é¡¦¥Á¥§¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢´é¤Î¤Ê¤¤¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¿Í±Æ¤Ç¡¢»þ¤Ë¥¿¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¿¨¼ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç09Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥¹»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¹¥¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£ºî¼Ô¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢¥ß¡¼¥à¡Ê¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ë²èÁü¤äÆ°²è¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
09Ç¯6·î¤Ë¡Ö¥µ¥à¥·¥ó¥°¡¦¥ª¡¼¥Õ¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÇÄ¶¾ï¸½¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²èÁü¤òÊç½¸¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¦¥§¥ÖÊ¸²½¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥í¥°¡Ö¥Î¥¦¡¦¥æ¥¢¡¦¥ß¡¼¥à¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÌÜÅª¤ÏÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ò»×¤ï¤»¤ë²èÁü¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÄ¶¾ï¸½¾Ý´ØÏ¢¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¦¥§¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¤À¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¹Ó¤é¤·¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬2Ëç¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤É¤Á¤é¤âÇò¹õ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²èÁü¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1Ëç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇØ¸å¤ËÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢´é¤Î¤Ê¤¤¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Þ¥ó¤ò¡Ö¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤È¤È¤é¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£