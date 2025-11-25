Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à ¿·¤¿¤Ë3¿Í¤òÇ§Äê¡¡ÃÏ¿Ìµ¾À·¼Ô687¿Í¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë3¿Í¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤ÏÄ¾ÀÜ»à¤ò´Þ¤á687¿Í¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¤Ï¡¢º£·î19Æü¤ËÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¿³ºº²ñ¤ò³«¤¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëºÒ³²´ØÏ¢»à¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë3¿Í¤ÎÇ§Äê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¼·Èø»Ô¤Ç1¿Í¡¢ÎØÅç»Ô¤Ç2¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÔÄ®¤ÇÀµ¼°¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¤ÇÈïºÒ¤·¡¢ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤Ê¤É¤¬¡¢´ØÏ¢»à¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÈïºÒÁ°¤«¤é¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢10¿Í¤¬ºÒ³²¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢2¿Í¤¬·ÑÂ³¿³ºº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÇºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ï¡¢ÉÙ»³¡¦¿·³ã¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿13¿Í¤ò´Þ¤á459¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾ÀÜ»à¤È¹ç¤ï¤»¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï687¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£