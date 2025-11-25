¹ñÌ±ÅªMC¤Ë¤Þ¤ÇÈô¤Ó²Ð¡Ä¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡ÙÇÐÍ¥¡¢¡È»äÀ¸³è¥Ç¥Þ¡É¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈÀ©ºî¿Ø¤Î¹ßÈÄ¶¯Í×¤ËµÄÏÀ³ÈÂç
¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤¬¡¢°¼Á¤Ê»äÀ¸³è¥Ç¥Þ¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿¶¼Ç÷ÈÈ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¡È¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡É¤¬»×¤ï¤Ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ØÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÀÅªË½¹Ô¤ò¡Ä¡×¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ø¤Î¡ÈË½ÏªÅê¹Æ¡É
±Æ¶Á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±ÅªMC¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
11·î24Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï21Æü¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»äÀ¸³è¥Ç¥Þ¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿A»á¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë²¡¼ýÁÜº÷Îá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¡£´Ú¹ñ·Ù»¡¤Ï¹ñÆâ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó³¤³°SNS X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎIP¡¦¥í¥°¥¤¥óµÏ¿¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢»ñÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
A»á¤ÏÀè·î¡¢¥Ö¥í¥°¤ÈX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤È¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦»äÅª¤Ê²ñÏÃ¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÀÅª¡¦ÈÈºáÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡£¤·¤«¤·¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÂ¦¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ëµõµ¶¡×¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¡£A»á¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡ÖAI¤Ë¤è¤ëÙÔÂ¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤òËÝ¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÅê¹Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æº®Íð¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿¡£
·ë¶É¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÂ¦¤Ï¡¢¶¼Ç÷¤ª¤è¤Óµõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛÍÆµ¿¤Ç¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¡£¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óËÜ¿Í¤â¡Ö¥É¥¤¥Ä¿Í¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¿ô¥«·îÁ°¤«¤é¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ìÇº¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢±½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÈà¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤âÄ¾·â¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»£¤ë¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¼«¼ç¹ßÈÄ¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¡Ö¹ßÈÄ´«¹ð¤ÏÀ©ºî¿Ø¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ¾ÀÜË½Ïª¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤Ø¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·MC¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ÑÊ³Æ®µ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÊóÆ»¤Ç¸òÂå¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¼ºÄÆ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø»£¤ë¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡Ù¤Ç¤Î¡ÈÌÍ¤¹¤¹¤êÏÀÁè¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÀ©ºî¿Ø¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ë»£±Æ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÀâÌÀ¥³¥á¥ó¥È¤ÏÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¿Ø¤Ï¡ÈÌÍ¤¹¤¹¤êÏÀÁè¡É¤È¹ßÈÄ¤Ë»ê¤ë²áÄø¤ÎÁÐÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ð±é¼Ô¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À©ºî¿Ø¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÇ§¤á¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¸ø¼°¼ÕºáÊ¸¤òÈ¯É½¡£¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¹ßÈÄ¤òÀè¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤âÇ§¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Õºá¸å¤âÀ¤ÏÀ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·ë¶É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò½Ð±é¼Ô¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤À¤±¡×¡ÖÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤é¹ßÈÄ¤µ¤»¤Æ½ª¤ï¤ë¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±ÅªMC¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð
²áµî¤Î¡Ø»£¤ë¤Ê¤é²¿¤¹¤ë¡©¡Ù½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¹ßÈÄ·Ð°Þ¤Þ¤Ç¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¡¢µÄÏÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥å¥Ê¤Ï¡Ö¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³¹ßÈÄÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢µã¤Êø¤ì¤ë¤Û¤É¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥·¥ó¡¦¥Ü¥ó¥½¥ó¤â¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¡¦¥ß¥¸¥å¤È½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥¸¥å¤ÎÆ±»þ´ü¤Î¹ßÈÄ»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±³°¤¹¤Î¤«¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Í½´ü¤»¤Ì¡È¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡É¤Ï¤Ä¤¤¤ËMC¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤Ø¤âÈô¤Ó²Ð¡£°ìÉô¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÉÔÅö¤Ë¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤¿Æ±Î½¤ò¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤¬»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¹ßÈÄ¤Î¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼ÀÕ¤á¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¿¿¤óÃæ¤ÎÎ©¾ì¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤Î¾ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬½Å¤¤Ìò³ä¡×¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£À©ºî¿Ø¤ÎÌäÂê¤òMC¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ï¹Ô¤²á¤®¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ë°¼Á¤Ê¥Ç¥Þ¤ä¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿A»á¤Ø¤Î²¡¼ýÁÜº÷¤âËÜ³Ê²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥ó¤Ï¡ÖÎá¾õ¤¬È¯ÉÕ¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯¹Å¤ÊË¡ÅªÂÐ±þ¤Î»ÑÀª¤òºÆ¤ÓÉ½ÌÀ¡£¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¤¤Æ¤âÄ¾ÀÜ¹Ô¤Ã¤Æ¹ðÁÊ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤âÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¡¦¥¤¥®¥ç¥óÁûÆ°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¤Î¡È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÊý¼°¡É¤ä¡È½Ð±é¼ÔÊÝ¸îÂÎÀ©¡É¤Ø¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¾ÇÈ¤ÏÅöÌÌÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë