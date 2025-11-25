¡È200Ëü±ßÊ¬¡É¤Î¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¡×¡¢ÉÔÎ¸¤Î²ÐºÒ¤Ç°ìÉô¾Æ¼º¡Ä¡£¶ä¹Ô¤Ç¸ò´¹¤Ç¤­¤ë!? ¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¸ýºÂÆþ¶â¡×¤¹¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤¢¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½4³ä¤Î¿Í¤¬¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ÐºÒ¤äÅðÆñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¿¤À²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï°Â¿´¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Î»æÊ¾¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÇËÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»æÊ¾¤Î¸ò´¹´ð½à¤ä¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï4³äÄøÅÙ

³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤È¿·»æÊ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó Ä´¤Ù¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï300¿ÍÃæ125¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î41.7¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤Ï35ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¸½¶â¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ÎÁí³Û¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬27.2¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö10Ëü±ß～30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê25.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö50Ëü±ß～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê16.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö30Ëü±ß～50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê12.0¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢8³äÄ¶¡Ê81.6¡ó¡Ë¤¬¡Ö100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë200Ëü±ß¤â¤Î¶â³Û¤ò¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤äÅðÆñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ÂÁ´¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

ÆüËÜ¶ä¹Ô·ô¤Ï°ìÄê¾ò·ï¤Î²¼¡Ö±øÂ»¡¦Â»½ý»þ¡×¤Î¸ò´¹¤¬²ÄÇ½

»æÊ¾¤¬ÇË¤ì¤¿¤ê±ø¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎËÜ»ÙÅ¹¤Ç¿·¤·¤¤»æÊ¾¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¶ä¹ÔË¡»Ü¹Ôµ¬Â§Âè8¾ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ò´¹¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î´ð½à¤¬ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ò´¹¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É½1

É½Î¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¤¢¤ëÆüËÜ¶ä¹Ô·ô¡Ê»æÊ¾¡Ë¤Î¾õÂÖ ¸ò´¹¤µ¤ì¤ë¶â³Û Á´ÂÎ¤Î2¡¿3°Ê¾å¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç ³ÛÌÌÁ´³Û Á´ÂÎ¤Î2¡¿5°Ê¾å2¡¿3Ì¤Ëþ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç ³ÛÌÌ¤ÎÈ¾³Û Á´ÂÎ¤Î2¡¿5Ì¤Ëþ¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç ¸ò´¹¤Ç¤­¤Ê¤¤

½ÐÅµ¡§ºâÌ³¾Ê¡Ö¸í¤Ã¤Æ»æÊ¾¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²ÐºÒ¤Ê¤É¤Ç°ìÉôÊ¬¤À¤±¤¬¾Æ¤±Íî¤Á¤¿»æÊ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿·¤·¤¤»æÊ¾¤È¸ò´¹¤Ç¤­¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇËÂ»¤·¤¿»æÊ¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤º¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶ä¹Ô·ô¤Ï¡¢Ç³¤¨¤Æ³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»æ¤ä¥¤¥ó¥¯¤Î¼Á¤«¤éËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄê¡×¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æÊ¾¤¬Ç³¤¨¤Æ³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±¸¶·¿¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â½¸¤á¤Æ¡¢Å¬Åö¤ÊÍÆ´ï¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¸ýºÂÆþ¶â¤¹¤ì¤Ð¡Ö1¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤ËÍÂ¶â¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê1000Ëü±ß¡×¤Þ¤Ç¤¬ÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë

ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ëü¤¬°ì¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÂ©¤Î¤Ä¤¯ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¡¢Äê´üÀÑ¶â¡¢³Ý¶â¡¢¸µËÜÊä¤Æ¤ó·ÀÌó¤Î¤¢¤ë¶âÁ¬¿®Â÷¡¢¶âÍ»ºÄ¤Ê¤É¤Ï¡¢1¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë¹ç»»¤·¤Æ¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢ÇËÃ¾Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍøÂ©Åù¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â³Û¤Î¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ò¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤ê¡¢1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬°ÂÁ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ýºÂ»Ä¹â¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¿³Û¤Î¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³Åö¶É¤«¤é³ÎÇ§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²áµî¤Î¿½¹ð³°½êÆÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¶â»þ¤Ë¤Ï·Ð°Þ¤ò¹çÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤­¤ë½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤È¤á

¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Ï¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬¤¢¤ë°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐºÒ¤äÅðÆñ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÇËÂ»¤ä±øÂ»¤·¤¿»æÊ¾¤ò°ìÄê¾ò·ï¤Î²¼¤Ç¸ò´¹¤Ç¤­¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±¤Ë¤è¤ê¡¢1¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¸µËÜ¤ÈÍøÂ©Åù¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Î¸½¶â¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤¯¤è¤ê¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
 

½ÐÅµ

³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó ¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤È¿·»æÊ¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡ÊÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó Ä´¤Ù¡Ë¡ÊPR TIMES¡Ë
ºâÌ³¾Ê ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä ÄÌ²ß ¸í¤Ã¤Æ»æÊ¾¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«
ÆüËÜ¶ä¹Ô ½ý¤ó¤À¤ª¶â¡¢Ç³¤¨¤Æ³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª»¥¤äÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Å²ß¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡© Â»½ý¤·¤¿¤ª»¥¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤Ç°ú¤­´¹¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½ ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î³µÍ×
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー