¡È200Ëü±ßÊ¬¡É¤Î¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¡×¡¢ÉÔÎ¸¤Î²ÐºÒ¤Ç°ìÉô¾Æ¼º¡Ä¡£¶ä¹Ô¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë!? ¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¸ýºÂÆþ¶â¡×¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï4³äÄøÅÙ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤È¿·»æÊ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¡ÊÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó Ä´¤Ù¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï300¿ÍÃæ125¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î41.7¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤Ï35ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÃË½÷¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¸½¶â¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ÎÁí³Û¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬27.2¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö10Ëü±ß～30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê25.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö50Ëü±ß～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê16.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö30Ëü±ß～50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê12.0¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢8³äÄ¶¡Ê81.6¡ó¡Ë¤¬¡Ö100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë200Ëü±ß¤â¤Î¶â³Û¤ò¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ÐºÒ¤äÅðÆñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°ÂÁ´¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô·ô¤Ï°ìÄê¾ò·ï¤Î²¼¡Ö±øÂ»¡¦Â»½ý»þ¡×¤Î¸ò´¹¤¬²ÄÇ½
»æÊ¾¤¬ÇË¤ì¤¿¤ê±ø¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎËÜ»ÙÅ¹¤Ç¿·¤·¤¤»æÊ¾¤È¸ò´¹¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¶ä¹ÔË¡»Ü¹Ôµ¬Â§Âè8¾ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î´ð½à¤¬ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ò´¹¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É½1
½ÐÅµ¡§ºâÌ³¾Ê¡Ö¸í¤Ã¤Æ»æÊ¾¤òÇË¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²ÐºÒ¤Ê¤É¤Ç°ìÉôÊ¬¤À¤±¤¬¾Æ¤±Íî¤Á¤¿»æÊ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ä¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿·¤·¤¤»æÊ¾¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇËÂ»¤·¤¿»æÊ¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤º¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶ä¹Ô·ô¤Ï¡¢Ç³¤¨¤Æ³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»æ¤ä¥¤¥ó¥¯¤Î¼Á¤«¤éËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄê¡×¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æÊ¾¤¬Ç³¤¨¤Æ³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¸¶·¿¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â½¸¤á¤Æ¡¢Å¬Åö¤ÊÍÆ´ï¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ýºÂÆþ¶â¤¹¤ì¤Ð¡Ö1¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤ËÍÂ¶â¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê1000Ëü±ß¡×¤Þ¤Ç¤¬ÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
ÍÂ¶âÊÝ¸±µ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ëü¤¬°ì¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÂ©¤Î¤Ä¤¯ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¡¢Äê´üÀÑ¶â¡¢³Ý¶â¡¢¸µËÜÊä¤Æ¤ó·ÀÌó¤Î¤¢¤ë¶âÁ¬¿®Â÷¡¢¶âÍ»ºÄ¤Ê¤É¤Ï¡¢1¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë¹ç»»¤·¤Æ¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¡¢ÇËÃ¾Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍøÂ©Åù¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â³Û¤Î¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ò¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤ê¡¢1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬°ÂÁ´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ýºÂ»Ä¹â¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Â¿³Û¤Î¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³Åö¶É¤«¤é³ÎÇ§¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²áµî¤Î¿½¹ð³°½êÆÀ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æþ¶â»þ¤Ë¤Ï·Ð°Þ¤ò¹çÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Ï¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬¤¢¤ë°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐºÒ¤äÅðÆñ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÇËÂ»¤ä±øÂ»¤·¤¿»æÊ¾¤ò°ìÄê¾ò·ï¤Î²¼¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±¤Ë¤è¤ê¡¢1¶âÍ»µ¡´Ø¤´¤È¤Ë¡¢ÍÂ¶â¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Î¸µËÜ¤ÈÍøÂ©Åù¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Î¸½¶â¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤¯¤è¤ê¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¶ä¹Ô¤ËÊ¬¤±¤ÆÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
