25ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦¤Ï±«¡¡ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¡¡ 26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤Î±Æ¶Á¤â
º£Æü25Æü¤Ï¶áµ¦ÃÏÊý¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü26Æü¤Ï¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÃæÉô¤äÆîÉô¤Ç¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢²«º½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±ø¤ì¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü25Æü¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«¡¡µÞ¤ÊÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ
º£Æü25Æü¤Î¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÏÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãë¤¹¤®¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó±«¤Î¤ä¤ß´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Êý¤ÏºÆ¤Ó¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü26Æü¤ÏÃæÉô¤ÈÆîÉô¤ÇÅ·µ¤¤¬»ý¤ÁÄ¾¤¹¡¡27Æü¤ÏºÆ¤Ó¹¤¯±«¤Ë
ÌÀÆü26Æü¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤ÎÌá¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤ÏÌµ¤¤¤â¤Î¤ÎÃë¤¹¤®¤Þ¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
27Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤¤«¤é±ä¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Â¿¾¯À²¤ì´Ö¤Ï½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
27Æü(ÌÚ)¤ÎÄ«¤ÏÎä¤¨¤Æ¡¢Ãë´Ö¤â¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤È©´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç´¨¤µÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
25ÆüÌë¤«¤é26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤ËÃí°Õ¤ò
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢º£Æü25Æü¤«¤éÌÀÆü26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤Èº®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë·¸¤ë¼À´µ¤Î¾É¾õ¤Î°²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢ÌÜ¤äÉ¡¡¢ÈéÉæ¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢·ëËì±ê¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤Æü¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬È¯¾É¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È¡¢¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤Èµ¤Æ»¤äÌÜ¡¢ÈéÉæ¾É¾õ¤Î°²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â²«º½¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É³±¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤È½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÏ¢¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²«º½¤ÎÈôÍè¤ÈµßµÞÈÂÁ÷¿ôÁý²Ã¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¤ÎÆþ±¡¡¢È¯¾É¤ÎÁý²Ã¤È¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂÅù¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ø¤Î±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£