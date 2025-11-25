¡Ú¤Þ¤µ¤«¡Û¡Ö³°¿©¤è¤êÎä¿©¤¬°Â¤¤¡×ÀáÌóÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿Ä¾¸å¢ª¥ª¥Á¤Ë5.9Ëü¿Í¤¬Çú¾Ð¡ÖºÇ¸å¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡Ö³°¿©¤è¤êÎä¿©¤¬°Â¤¤¡×ÀáÌóÇÉ¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ëÅê¹Æ¤Ë5.9Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢MASA(¹Ò¶õ±§Ãè¡¦·³»ö)(@masa_0083)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÌµÀ¤ËÃæ²ÚÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Á¥ãー¥Ï¥ó¡¢¥éー¥á¥ó¡¢ñ»Ò¡ÄÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤Ã¤Æ350±ß¤°¤é¤¤¤Ç°Â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤òÃë¿©¤Ë¤·¤è¤¦¤È¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢½ë¤¤¤«¤é¥¢¥¤¥¹Çã¤Ã¤¿¤ê°û¤ßÊª¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÆüÍÑÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ·ë¶É1000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬Êâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤ëÃæ²Ú²°¤µ¤ó¤Î¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤Ï750±ß¡£
¤³¤ì¤Ï¼Â¤ÏÃæ²Ú²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿»ä¤ÎÃíÊ¸¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤Èñ»Ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×
·ë¶É¡¢ñ»Ò¤âÍê¤ó¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¤³¤ì¤ÏÎäÅà¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤À¤±Çã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¤¯ºÑ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ²Ú²°¤µ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤´ÈÓ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤¿¤·¤«¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ËºÇ¸å¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÈÉÓ¥Óー¥ë¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÃ¯¤·¤â¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¡©Æü¾ï¤Î¸÷·Ê¤Ë»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ËÃ¦Áö¤·¤È¤ë¡×¢Í¡ÖÄÉ¤¨¤ë¡ª¡×¸¦µæ¼¼¤ÎÆ¨Áö·à¤Ë22Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏUkey(@Purin_vet)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏÉ¬»à¤À¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂç¹²¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢¼ýÂ«¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾Ð¤¤ÏÃ¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òº£²ó¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢½Ã°å³ØÀ¸¤ÎUkey¤µ¤ó¡£¸¦µæ¼¼¤Ë¤¤¤¿¥«¥Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÈÃ¦Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¦µæ¼¼¤Î³ª¤¬Ã¦Áö¤·¤Æ¡¢³ª¤ÎÂÀ×¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¿¤Î¤ª¾Ð¤¤¤¹¤®¤ë
¤³¤Î¤¢¤È¡¢Ìµ»ö¤Ë¥«¥Ë¤µ¤ó¤ÏÈ¯¸«¡¦Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Ë¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ð¥±¥Ä¤ò¸«¤¿¤é¥«¥Ë¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¹²¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸¦µæ¼¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¹²¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¥«¥Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº¯À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤É¤³¥«¥Ë¡©¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤ÏÂç¹²¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢²á¤®¤Æ¤ß¤ë¤È¾Ð¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥Ë¤¬Ìµ»ö¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ú¤Ê¤¼¤«¶¼Ç÷¡Û¥Ú¥óÎ©¤Æ¥«¥Ë¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤ëÆóÌÌÀ¤Ë8Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¥«¥È¥¿¥Ä(@kato__tatsu)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¾¦ÉÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î¥«¥È¥¿¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢»¨²ß¤¬¹¥¤¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏËÜÍè¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡©
¤³¤Î¥«¥Ë¤µ¤ó¡¢¥Ú¥ó¤À¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¥³ー¥ÉÃÖ¤¯¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¶¼Ç÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
±Ô¤¤¥Ï¥µ¥ß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥³ー¥É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð)ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Êºî¤ê¤¬¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¥°¥Ã¥º¡¢¤è¤¯¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª¥«¥È¥¿¥Ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢ー¥Ë¥È¥ë(@ahnitol)¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ê¸¶ñ¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤Á¤ç¤óÀÚ¤é¤ì¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Î¤½¤ï¤½¤ï´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÌÇò¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µ»öºîÀ®: yue12sakura
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë