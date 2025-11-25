¡ÚRS¤Ï6MT¤Î¤ß¤Ë¡Û¥Û¥ó¥ÀN¥ï¥ó¤ò°ìÉô²þÎÉ¡¢ÁõÈ÷³È½¼¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤âÄÉ²Ã
¥Û¥ó¥À¤Ï11·î21Æü¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î¡Ø¥Û¥ó¥ÀN¥ï¥ó¡ÊN-ONE¡Ë¡Ù¤ò°ìÉô²þÎÉ¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²þÎÉ¿··¿¥Û¥ó¥ÀN¥ï¥ó¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¡Á´23Ëç
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¡ØÁ°Êý¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¡Ù¤È¡Ø7¥¤¥ó¥ÁTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ØRS¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ä¥¢¥é¡¼¡Ù¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÁõÈ÷¤ò³È½¼¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¥°¥ì¡¼¥É¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊCRAFT STYLE¡Ë¡Ù¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
¡ØRS¡Ù¤Ï6MTÀìÍÑ¼Ö¤Ë
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤ÎFF¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¡ØRS¡Ù¤«¤éCVT¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅëºÜ¼Ö¤òÇÑ»ß¡¢6Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀìÍÑ¤È¤·¡¢RS¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¸ÄÀ¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¡Ù¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤ØÂÑµ×À¤ÈÅ¬ÅÙ¤ÊÄÌµ¤À¤ò»ý¤Ä¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨¡¼¥É¡Ù¤òºÎÍÑ¡¢¡Ø¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡Ù¤È¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎRS¥í¥´»É½«¡Ù¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¤Î15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡Ù¤ä¡ØRSÀìÍÑÉ½¼¨¤Î¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥·¥Õ¥È¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¡Ù¡¢¡ØG¥á¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê»ë³ÐÌÌ¤Ç¤â¡ØÁö¤ê¡Ù¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê8Ëü2500±ß¹â¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥Ã¥É¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê6Ëü500±ß¹â¡Ë¡¢¡Ø¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤Î3¿§¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Û¥ó¥ÀN¥ï¥óRS¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢227Ëü8100±ß¤È¤Ê¤ë¡£
ËÌ²¤É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù
º£²ó¡¢¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ù¥°¥ì¡¼¥É¡ÊFF/4WD¡Ë¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥¯¥é¥Õ¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ËÌ²¤É÷¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢µ¡Ç½À¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥¦¥¿¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Ï¡¼¥Õ¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¡Ù¤Ê¤É¤Ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ø¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥È¡¼¥×¿§¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¡Ø¥·¡¼¥Ù¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥£¥è¥ë¥É¥ß¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ëII¡Ù¤Î3¿§¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Û¥ó¥ÀN¥ï¥ó¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢FF¥â¥Ç¥ë¤¬188Ëü1000±ß¡¢4WD¤Ï202Ëü6200±ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÁõÈ÷½¼¼Â¤Î¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ä¥¢¥é¡¼¡Ù
¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈCVT¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ä¥¢¥é¡¼¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤ÆÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥ê¥¢¤Ë¡ØÂç·¿¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¡Ø¥Ù¥ë¥ê¥Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¤È¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¡Ø¥×¥é¥¤¥à¥¹¥à¡¼¥¹¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢¾å¼Á¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ø¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥Ã¥É¡Ù¤ÎÉ¸½à¿§¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥·¡¼¥Ù¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ëII¡Ù¡¢¡Ø¥ª¡¼¥¿¥à¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡Ê³Æ3Ëü3000±ß¹â¡Ë¡¢¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥·¡¼¥Ù¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ëII ¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥ª¡¼¥¿¥à¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê³Æ8Ëü2500±ß¹â¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥Ã¥É¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê6Ëü500±ß¹â¡Ë¤Î¡¢11¿§¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡Ø¥Û¥ó¥ÀN¥ï¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ä¥¢¥é¡¼¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢FF¥â¥Ç¥ë¤¬217Ëü3600±ß¡¢4WD¤Ï231Ëü8800±ß¤È¤Ê¤ë¡£