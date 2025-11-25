¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤Ë¤Æ¡Ö2026Ç¯ Ì´¤Î¤ªÇ¯¶ÌÈ¢¡×ÃêÁªÈÎÇä¤¬³«ºÅ¡ª ¥¬¥ó¥×¥éÊ¡ÂÞ¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Ï¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡×¤Ë¤Æ¡Ö2026Ç¯ Ì´¤Î¤ªÇ¯¶ÌÈ¢¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃêÁª´ü´Ö¤Ï12·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï12·î3Æü9»þ¤´¤í¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤ÎÊ¡ÂÞ¤È¤Ê¤ë¡ÖÌ´¤Î¤ªÇ¯¶ÌÈ¢¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤¬º£Ç¯¤â¼Â»Ü¡£Ê¡ÂÞ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÊ¡ÂÞ¡ÖÌ´¤Î¤ªÇ¯¶ÌÈ¢2026 ¥¬¥ó¥×¥é¡Ê¥Þ¥¹¥¿ー¥°¥ìー¥É¡Ë¤ÎÌ´¡×¤ä¡ÖÌ´¤Î¤ªÇ¯¶ÌÈ¢2026 ¥¬¥ó¥×¥é¡Ê¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¡Ë¤ÎÌ´¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ß¥Ë»Í¶î¤ä¥È¥ß¥«¡¢¥×¥é¥ìー¥ë¡¢°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÃêÁªÈÎÇä¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î20Æü»þÅÀ¤Ç¡ÖGOLD POINT CARD+¡×¤Î²ñ°÷¤«¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¶¦ÄÌ²½ºÑ¤ß¤Î¥æー¥¶ー¡¢2025Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯11·î20Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤Ë¤Æ¹ØÆþÍúÎò¤¬¤¢¤ë¥æー¥¶ー¡¢2025Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯11·î20Æü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥éÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹ØÆþÍúÎò¤¬¤¢¤ê¡¢2025Ç¯11·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¶¦ÄÌ²½ºÑ¤ß¤Î¥æー¥¶ー¤ÏÅöÁª³ÎÎ¨¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡×¡Ö¥´ー¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¥è¥É¥Ð¥·¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡Ö2026Ç¯ Ì´¤Î¤ªÇ¯¶ÌÈ¢¡×¤Î¥Úー¥¸
