35»þ´Ö·Ð²á¤âÄÃ²Ð¤Ë»ê¤é¤º¡Ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²Ð»ö Ç³¤¨¤¿½¸ÀÑÊª¤ÎÃæ¤Ë¡È¿å¾øµ¤ÇúÈ¯¡Éµ¯¤³¤¹¥¢¥ë¥ß
¡¡°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ç¤Ï²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢24ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Î¹©¾ì²ÐºÒ¤Ï¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Á¶è¾¼ÏÂÄ®¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢24Æü¸áÁ°1»þÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¤Ï¡¢Å´¤¯¤º¤ä¸Å»æ¤Ê¤É¤ª¤è¤½300¥È¥ó¤¬Ç³¤¨¡¢35»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿25Æü¸áÁ°11»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¤âÄÃ²Ð¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ç³¤¨¤¿½¸ÀÑÊª¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿å¤ò¤«¤±¤ë¤È¿å¾øµ¤ÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤¹¥¢¥ë¥ß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢25Æü¸áÁ°1»þÁ°¤Ë¤Ï¡¢°ìµÜ»ÔÂçÏÂÄ®»á±Ê¤Ç¼«Æ°¼Ö²òÂÎ¶È¼Ô¤ÎÅ´¹üÊ¿²°·ú¤Æ¤Î»öÌ³½ê¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£