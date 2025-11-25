¡ÈËÍÀÄ¡É¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¾å¤Ç°µ´¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡ª¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ï¤¿¤À¤ÎµÏ¿²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¥³¡¼¥ë¡©¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ËÂç¶½Ê³
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤¬Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤ÈËÍÀÄ¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥³¡¼¥ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡©¥È¥é¥Ã¥¯¾å¤Ç¤ÎËÍÀÄ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©
11·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æpresents MARCHÂÐ¹³Àï2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÌÀÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Î©Âç¡¢ÃæÂç¡¢Ë¡Âç¤Î5Âç³Ø¤¬1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤òÁè¤¦ÂÐ¹³Àï¤Ç¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁ°¾¥Àï¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Î±þ±ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Ï¡¢Âç²ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡ÖÎø¤ÏÇÜÂ®¡×¤òÈäÏª¡£ÀÄ¤¤¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤¬¾È¼Í¤µ¤ì¸¸ÁÛÅª¤Ê¶¥µ»¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÀ¸²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬¾å°Ì10¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à28Ê¬01ÉÃ08¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¾þ¤êËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¶¥µ»¾ì¤¬°ÅÅ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤È¥¹¥â¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°ìÊÑ¡£¡ÖÀÄ½Õ¤ÎÎ¹¿Í¤è¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÄ¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤ÈËÍÀÄ¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥³¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖËÍÀÄ¡ª¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ï¤¿¤À¤ÎµÏ¿²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤¨¤¨¶Ê¤ä¤Ç¤Û¤ó¤Þ¡×¡ÖËÍÀÄ¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
