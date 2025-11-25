¾®ÀôÂç¿Ã¤¬Ãæ¹ñ¤ËÈ¿ÏÀ Í¿Æá¹ñ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÖÂ¾¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡× ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¡×ÈãÈ½¤Ë¤âÈ¿ÏÀ
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤¬¡Ö·³»öÅª¤ÊÂÐÎ©¤òÀðÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ¾¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤¬¹ñ²ñ¤Ç¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤¤¤ï¤ì¤ÏÁ´¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ¿Æá¹ñÅç¤òË¬Ìä¤·¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤¹¤ë¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã
¡¡²ñ¸«¤Çµ¼Ô¤¬¡ÖÂç¿Ã¤ÏÀè½µËö¡¢ÂæÏÑ¤Ë¶á¤¤Í¿Æá¹ñÅç¤òË¬Ìä¤·Æ±Ä®¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ØÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¸Î°Õ¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¡¢·³»öÅª¤ÊÂÐÎ©¤òÀðÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¸«²ò¤ÏÂç¿Ã¤È¿¿µÕ¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¿Ã¤Î¤ª¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¯¸À¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âÍ¿Æá¹ñÃóÆÖÃÏ¤Ø¤ÎÇÛÈ÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆÉôÂâ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¶õ¶¼°Ò¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ¶õÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦ÉôÂâ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åç¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¡¢ÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÉôÂâ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏËÉ¸æ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÁõÈ÷ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÆüËÜÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍ¿Æá¹ñÅç¤Ø¤ÎÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆÉôÂâ¤ÎÇÛÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤³¤¦¤·¤¿²æ¤¬¹ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢2022Ç¯¡¢º£¤«¤é3Ç¯Á°¤ËÉôÂâÇÛÈ÷¤ò¸øÉ½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤´ÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢Åö»þ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈãÈ½¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÅÚ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ê¤É¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅÅÎÏÌÖ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÌ¿¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬º£¡¢²þ¤á¤ÆÎ©¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¡£ºòÆü¤âÃæ¹ñ¤Î¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÌµ¿Íµ¡¤¬Í¿Æá¹ñÅç¤ÈÂæÏÑ¤È¤Î´Ö¤òÈô¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¼þÊÕ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¿Íµ¡¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢23Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£ÈÌ¤ÎÍ¿Æá¹ñÅç¤Ø¤ÎÉôÂâÇÛÈ÷¤¬ÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½ô³°¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Àì¼éËÉ±Ò¤Î¹Í¤¨Êý¤ò·ø»ý¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢Ê¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤½¤·¤Æ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹Í¤¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ©ÌÀÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆËÉ±ÒÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¾ðÊóÀï¡¢Ç§ÃÎÀï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²æ¡¹¤â¡Ø°ã¤¦¤â¤Î¤Ï°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤ËÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ®ÉÛ¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âºîÀï¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬º£¸å¤µ¤é¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤¬¡ÖÆîÀ¾ÃÏ°è¤ÏËÉ±Ò¤Î¶õÇò¥¨¥ê¥¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î10Ç¯¤ÇÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÃóÆÖÃÏ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÃæ¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡ÖÀï¸åºÇ¤â¸·¤·¤¯Ê£»¨¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤ÇÆîÀ¾ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëËÉ±ÒÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆîÀ¾ÃÏ°è¤ÎÎ¦¼«ÉôÂâ¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Í¿Æá¹ñÅç¡¢±âÈþÂçÅç¡¢µÜ¸ÅÅç¡¢¤½¤·¤ÆÀÐ³ÀÅç¤ËÉôÂâ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â11·î22Æü¡¢23Æü¤ÈµÜ¸ÅÅç¡¢ÀÐ³ÀÅç¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢ÉôÂâ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¶ÐÌ³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹â¤¤»Îµ¤¤È¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë1¿Í1¿Í¤ÎÂâ°÷¤ò·ãÎå¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅÚ¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÇ¤Ì³¤ËÅö¤¿¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢Âè15Î¹ÃÄ¤Î»ÕÃÄ¤Ø¤Î²þÊÔ¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÆîÀ¾ÃÏ°è¤ÎËÉ±ÒÂÎÀ©¶¯²½¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅçÖÙÉô¤ò´Þ¤à²æ¤¬¹ñ¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤Î´ÏÄú¤ä¾åÎ¦ÉôÂâ¤òÁá´ü¤«¤Ä±óÊý¤ÇÁË»ß¤·¡¢ÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥ÕËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¹ñ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤ò¡È¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¡É¤À¤È¤¤¤¦¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¤¼¤Ò¤Ç¤¹¤Í¡¢Â¾¤Î¹ñ¤â¤Í¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÆüËÜ¤¬¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¤À¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤¤¤ï¤ì¤ÏÁ´¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë