µÈÂ¼ÃÎ»ö¡¢ÌÀÀÐ¾Æ¤Ï¡ÖÇ§¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤¿¤³¾Æ¤°¦¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÉ¿ÊÑ¡¡¾®Àô¸©¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤ËÊØ¾è¤òÈÝÄê¤»¤º
¡¡ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤¬£²£´Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡×¤Ë½Ð±é¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤¢¤ÎÀ¯¼£²È°ì²È¤¬£³¿Í¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¿Íµ¤¤Ë¾è¤Ã¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÏ¸µ¤Î´é¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ËÁª¤ó¤ÇÌã¤¦Ì¾ÊªÈÖÁÈ¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡££¹°Ì¡¢£·°Ì¡¢£³°Ì¡¢£±°Ì¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹°Ì¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¡¢£·°Ì¤Ï¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢£³°Ì¤Ï¾®Àô½ã°ìÏº»á¤È¡¢¾®Àô²È£³¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤È¤¤¤¦²÷µó¡£
¡¡½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡Ö¾®Àô¸©¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤³¤ì¤ËµÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¤¤¤¤¿Í¡£À¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯½Â¤¤¡×¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¤òÀä»¿¡£½ê¤«¤é¡Ö¤³¤Î¾®Àô¿Íµ¤¤Ë¾è¤Ã¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤Ç¤Ï¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÏÆ²¡¹£²°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Á°²ó£±°Ì¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬£³°Ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£²°Ì¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂçºåÌ¾Êª¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¿¤³¾Æ¤¤ÏÆü¾ï¡×¤È¤¿¤³¾Æ¤°¦¤òÇ®ÊÛ¡£ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¡ÖÌÀÀÐ¾Æ¤È¤Ï¤É¤³¤¬°ã¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÍñ¤Ç¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åçºê¤Ï¡ÖÇ§¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡ÖÇ§¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î·õËë¤Ë¡¢É÷´Ö½Ó²ð¤â¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£