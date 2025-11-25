¡Ö¤³¤³¤Ç¥»¥Ê¥×¥í¤»¤ó¤Ç¤â¡×ÆüËÜºÇÂ®Áè¤¦¡ÈÎë¼¯·èÀï¡É¤Çµ¯¤¤¿ÀÜ¿¨¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼ ¤¢¤ï¤äÂç»´»ö¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÌµÀþ¤Ç¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡ÛÂè12Àï¡Ê·è¾¡¡¦11·î23Æü¡¿Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û´éÉÕ¶á¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥ä¤¬¡Ä¼Ö¤¬Ãè¤ËÉâ¤¯´íµ¡°ìÈ±¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼ÖºÜ¥«¥á¥é¡Ë
¡¡23Æü¡¢Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Î·è¾¡¤Çµ¯¤¤¿·ã¤·¤¤ÀÜ¿¨¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï11¼þÌÜ¡¢16ÈÖ¼êÁè¤¤¤ÎºÇÃæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£KDDI TGMGP TGR-DC¤ÎÌîÃæÀ¿ÂÀ¤È¡¢SANKI VERTEX PARTNERS CERUMOŽ¥INGING¤ÎÂçÅòÅÔ»Ë¼ù¤¬¥·¥±¥¤¥ó¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¡£ÌîÃæ¤Ï¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¸å¡¢±¦º¸¤ÈÏ¢Â³¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥¤¥óÂ¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÅò¤Î¥Þ¥·¥ó¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¤¾è¤ê¾å¤²¤ë·Á¤Ç·ã¤·¤¯ÀÜ¿¨¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÏÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¶·¤ÎÅÄÃæÂçµ®¥¢¥Ê¤Ï¡Ö´é¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÁ°¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡ÄÂçÅò¤Î¥ª¥ó¥Ü¡¼¥É±ÇÁü¡¢¾è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÌîÃæ¤Î¥Þ¥·¥ó¡×¤È¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç²òÀâ¤ÎÃæ»³Íº°ì»á¤Ï¡Öº£¡¢¡ÈHALO¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆ¬¤ò¼é¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤È°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡ÂçÅò¤ÏÌµÀþ¤Ç¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÎ¾¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ»³»á¤Ï¡¢¤³¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¡Ö¡Ê¤½¤ì¤Û¤É¡ËÊÑ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Èµ¤»ý¤Á¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬³Æ½ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌîÃæ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯°ìÈÖ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥·¥ó¤¬Èô¤ó¤À¤¾¡×¡Ö´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¶¯°ú¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤ÈÀÜ¿¨¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿ÈÝ¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥±¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö1989¥»¥Ê¥×¥í¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤¾¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¥»¥Ê¥×¥í¤»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤Ê¤É¡¢1989Ç¯¤ÎF1ÆüËÜGP¤Çµ¯¤¤¿¥¢¥¤¥ë¥È¥ó¡¦¥»¥Ê¤È¥¢¥é¥ó¡¦¥×¥í¥¹¥È¤Î°ø±ï¤ÎÀÜ¿¨¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤ÏÎ¾¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ï²Ý¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÀïÆÃÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2025¡Ù¡¿(C)JRP¡Ë