Ãæ¹ñ¼çÄ¥¤Ø¤Î¡ÈÈ¿ÏÀ¡É¤òÆüËÜ¤¬¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷ÉÕ¡¡»³ºêÏÂÇ·Âç»È¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬È¿ÂÐ¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÃæ¹ñ¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤¹¤ë½ñ´ÊÁ÷¤ë
ÆüËÜ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÐüÁï¹ñÏ¢Âç»È¤Ï11·î21Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤á¤°¤ê¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÏÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¥°¥Æ¡¼¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤Î»³ºê¹ñÏ¢Âç»È¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤¬¡Ö»ö¼Â¤ËÈ¿¤·º¬µò¤Ë·ç¤±¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤¹¤ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ´Ê¤Ç¤Ï¡ÖÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜ¤¬¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤«¤Î¤´¤È¤Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤Ï¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤Â¾¹ñ¤ÎÈ¯¸À¤äÀ¯ºö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Ò°µÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò²Ã¤¨¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬È¿ÂÐ¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÃæ¹ñ¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£