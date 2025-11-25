³°²ßÍÂ¶â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ß°Â¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³°²ßÍÂ¶â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ß°Â¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â±ß°Â¤È¤Ï¡¢³°²ß¤ËÂÐ¤·¤Æ±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸1¥É¥ë¤òÇã¤¦¤Î¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤êÂ¿¤¯¤Î±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤Ï¹ÍÎ¸¤»¤º¡Ë¡£
¢£Îã¡§1¥É¥ë150±ß¤Î¤È¤¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢Ëþ´ü»þ¤Ë170±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢1¥É¥ë150±ß¤Î¤È¤¤Ë1Ëü¥É¥ë¡Ê150Ëü±ß¡Ë¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ëþ´ü»þ¤Ë1¥É¥ë170±ß¤Î±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ±ß¤Î¤Þ¤ÞÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÂ¶â³Û¤Ï150Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢³°²ßÍÂ¶â¤Ï
1Ëü¥É¥ë¡ß170±ß¡á170Ëü±ß
¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ëþ´ü»þ¤ËÆüËÜ±ß¤Ë´¹¶â¤¹¤ë¤È20Ëü±ß¤Î°ÙÂØº¹±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍø±×¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢1¥É¥ë150±ß¤Ç1Ëü¥É¥ë¡Ê150Ëü±ß¡Ë¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¡¢Ëþ´ü»þ¤Ë1¥É¥ë130±ß¤Î±ß¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1Ëü¥É¥ë¡ß130±ß¡á130Ëü±ß
¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ±ß¤Î¤Þ¤ÞÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿150Ëü±ß¤è¤ê20Ëü±ß¤ÎÌÜ¸º¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÙÂØ¤Ï¡¢À¯ºö¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¡¢»ö·ï¤ä»ö¸Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤ÆÆ°¤¤Þ¤¹¡£±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«±ß¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤Ë¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¾ï¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°²ßÍÂ¶â¤Ï¡¢
ÆüËÜ±ß¢ª³°²ß
³°²ß¢ªÆüËÜ±ß
¤Î2²ó¤Ç¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î2²óÊ¬¤Î°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍø±×¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ³°²ßÍÂ¶â¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
