¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¤¬25Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢200Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨2³ä1Ê¬3ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£ºûÀî¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¼ó°ÌÁè¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á°È¾¤Î¾õÂÖ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÍèÇ¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é1·³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤âÌøÅÄÍª´ô¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£1Ç¯´Ö1·³ÂÓÆ±¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëºûÀî¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂÇµå¤ò¤â¤Ã¤ÈÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È·Ú¤¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈô¤Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¥¦¥¨¡¼¥È¤·¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£