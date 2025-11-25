¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡ÖÉ×¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤¿Æü¡×¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥ºÃå¤³¤Ê¤·¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ×¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤¿Æü¡×¤È¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¥µ¥¤¥ºÂç¤¤á¤À¤±¤É¤³¤ì²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¹¥¤¡ª¤Þ¤¿¼Ú¤ê¤è¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²Ä°¦¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ËÍ§Ã£¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤ß¤¿¡ª¤É¤ì¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡ô»äÉþ¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Éþ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£