ÎëÌÚÂó¡Ö²¿¤À¤³¤Î¿Í¤é¡×ÀèÇÚ¤Ë¥¿¥á¸ý¡¢°¦¼Ö¤Ï¹âµé¼Ö¡Ä¼ã¼ê»þÂå¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÎëÌÚÂó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê»þÂå¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡Ö¤è¤ð¤³¡×ßÀ¸ýÍ¥¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÁêÊý¤Î¡ËÍÌî¡Ê¿¸ºÈ¡Ë¤¬·ë¹½¼Ò¸òÅª¤Ç¡¢Â¾¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ã¤¤»ÒÃ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÏÇä¤ì¤ëÁ°¡¢À¤¤Ë½Ð¤ÆÍè¤ëÁ°¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾®ÌÚ¡ÊÇîÌÀ¡Ë·¯¤È¤«¤Ï¡¢ÍÌî¤È²ÃÆ£¡Ê¹À¼¡¡Ë¤µ¤ó¤ÎÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬¡ÖÌðºî¡Ê·ó¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¹ÎÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï¤â¤¦¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡¢¡ÊÂçÀèÇÚ¤Î¡Ë¤è¤ð¤³¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ßÀ¸ý¤Ï¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤â¥¿¥á¸ý¤ä¤Ã¤¿¤·¤Í¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¡¢¤¢¤ì¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ã¼ê»þÂå¤Î¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤Î¤â¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÅÅ¼Ö¤È¤«¼«Å¾¼Ö¤È¤«Êâ¤¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ÇÍè¤ë¤«¤é¡¢¡È²¿¤À¤³¤Î¿Í¤é¡ª¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÂÎ¸³¤ò¹ðÇò¡£ßÀ¸ý¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¿ÍÃ£¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£