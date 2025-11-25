»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¡×±©¿¥¤Ã¤¿Ä¹½÷¡¦Îï²Ó¤È¡È½©»¶Êâ¡É³Ú¤·¤à¡¡¥Õ¥¡¥ó´¶³´¡ÖÎï²Ó¤Á¤ã¤ó¤âËã±û¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤é¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡Ê47¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦ËÙ±ÛÎï²Ó¡Ê»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡¿14¡Ë¤È¶¦¤Ë¡È½©»¶Êâ¡É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÏ¢Åê¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡È¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¡É¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Ô¥½½Ïº¤ÎÄ¹½÷¡¦Îï²Ó
¡¡¡ÖÎï²Ó¤È¤ª»¶Êâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç·è¤á¤¿Îï²Ó¤Î¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¡£±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤ä²Ö¡¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¸ø±à¤òÊâ¤¯Îï²Ó¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×¡ÖÌþ¤·¤Î»þ´Ö¡×¤È¿´²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò»þ´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎï²Ó¤Á¤ã¤ó¤âËã±û¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤é¤ì¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¡Ö¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö´ò¤·¤½¤¦¤ÊÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤È¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤Ï¡¢2010Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤È·ëº§¡ÊÅö»þ¤Ï³¤Ï·Â¢¡Ë¡£11Ç¯7·î¤ËÎï²Ó¡¢13Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀî¿·Ç·½õ¡ÊËÙ±ÛÒ°¸¼¡¿12¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ëã±û¤µ¤ó¤Ï16Ç¯6·î¤ËÆý¤¬¤ó¤ò´µ¤¤Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡¢17Ç¯6·î22Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡È¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¡É¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Ô¥½½Ïº¤ÎÄ¹½÷¡¦Îï²Ó
¡¡¡ÖÎï²Ó¤È¤ª»¶Êâ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç·è¤á¤¿Îï²Ó¤Î¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¡£±©¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¥³¡¼¥È¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¤ä²Ö¡¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¸ø±à¤òÊâ¤¯Îï²Ó¤Î»Ñ¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×¡ÖÌþ¤·¤Î»þ´Ö¡×¤È¿´²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤Ï¡¢2010Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤È·ëº§¡ÊÅö»þ¤Ï³¤Ï·Â¢¡Ë¡£11Ç¯7·î¤ËÎï²Ó¡¢13Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀî¿·Ç·½õ¡ÊËÙ±ÛÒ°¸¼¡¿12¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ëã±û¤µ¤ó¤Ï16Ç¯6·î¤ËÆý¤¬¤ó¤ò´µ¤¤Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡¢17Ç¯6·î22Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£