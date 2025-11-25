·ÝÎò3¥«·î¤Ç·î¼ý60Ëü¡ÄÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼ê¤ËÀéÄ»Âç¸ç¡ÖÈÓ¿©¤¨¤ë¤·¥Í¥¿ºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤è¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤·¤ó¤ä¡Ê35¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤«¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÄëµþÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô½Ð¿È¤Î¤·¤ó¤ä¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥é¥°¥Ó¡¼·Ý¤ÇµÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿ÍÍÜÀ®½êNSC¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¡£¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2019Ç¯¤Ï»Å»ö¤¬»¦Åþ¤·¡Ö·ÝÎò3¥«·î¤Ç¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¤È¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥²¡¼¥à¤È¤«¡¢¤¹¤°¤ËÁ´¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î»Å»ö¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1¥«·î¤ÎµëÎÁ¤¬¡¢·ÝÎò3¥«·î¤Ç60Ëü¤¤¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤·¡¢¡Ö´°Á´¤ËÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¥Í¥¿ºî¤ê¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µÈËÜ¤Î±Ä¶È¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¤·¤ó¤ä¡£¤³¤ì¤ËÂç¸ç¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤«¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¡©²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë5°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¡©1²óÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¢ÈÓ¿©¤¨¤ë¤·¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¿¤âºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¼þ´ü¤Ë°ìÀ¸¿©¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤·¤ó¤ä¤Ë¡¢Âç¸ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£