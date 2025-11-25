±âÈþ»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÁÒ¸Ë1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡¼¯»ùÅç
±âÈþ»Ô¤Ç25ÆüÌ¤ÌÀ¡¢½»Âð¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
±âÈþ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±âÈþ»ÔÌ¾À¥¾®½É¤Ç25Æü¸áÁ°2»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¼«Âð¤ÎÉ÷Ï¤¾ìÉÕ¶á¤Î²°º¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½»¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢Ìµ¿¦¡¦ÆÁ±ÊÎ§»Ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤ÎÌÚÂ¤Ê¿²°½»Âð1Åï¤ª¤è¤½88Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÁÒ¸Ë1Åï¤ª¤è¤½22Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒ¸Ë¤ÏÊÌ¤Î¿Í¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÒ¸Ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÌÚÂ¤Æó³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁ±Ê¤µ¤ó¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þºßÂð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÉô¤ò¾Æ¤¤¤¿½»Âð¤ËºßÂð¤·¤Æ¤¤¤¿½»¿Í1¿Í¤âÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÁ±Ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÆÁ¡×¤Ï¡Ö¿´¡×¤Î¾å¤Ë¡Ö°ì¡×
