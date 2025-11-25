£Ï£Ð½Ð±é¥¯¥ì¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×»Ä¤ê£³ÏÃ¡¡Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤«¡ÖÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡×¤Ë°ì¶¶¥¹¥Ñ¥¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¡µØÆ¤¤ÁºîÀï¤¬Áá¤¯¤â»¡ÃÎ¤µ¤ì¢ªºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë£±Ç¯¥¹¥Ñ¥¤ÉúÀþ¤¬ÇúÈ¯¤Î¶²¤ì
¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×Âè£´£µ²ó¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤¬£²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»Ä¤ê£³ÏÃ¡£
¡¡Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤ÎÀ¸Â¸Àâ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢¸µÏ·Ãæ¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¡¢¸µÂç±üÁí¼èÄù¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¡¢ÅÄ¾Â²È½Å¿Ã»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¡¢Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¡¢¼ÆÌî·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ø¤ÎµØÆ¤¤ÁºîÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾·³¼ÂÉã¤È¤·¤ÆÀäÂç¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼£ºÑ¤«¤é¤ÎÊÖ¤êÆ¤¤Á¤¬°Æ¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¼£ºÑ¤Ë¤è¤ë°Å»¦¡¦Ä´Î¬¤Ê¤É¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¿°ì¶¶²È¤Î¾·³ÆýÊì¡¦Âçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡Ë¤ËÁá¤¯¤âÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤µ¤ì¡¢¼£ºÑ¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ëÉÔ°Â¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¼£ºÑÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡×¤Ç¤¢¤ëÄê¿®Â¦¤Ë¤â¿´ÇÛ¤Ê¿ÍÊª¤¬¡£
¡¡¼£ºÑ¤¬°ÅÌö¤·¤Æ¡¢ÅÄ¾Â²ÈÃäÃË°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤¬°Å»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢±¢¤ÇÆ°¤¤¤¿°ì¶¶²È¤Î»ÉµÒ¡¦¾æ±¦±ÒÌç¡ÊÌðÌîÀ»¿Í¡Ë¤¬¡¢ÅÄ¾Â²È¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¶¶Â¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄ¾Â²È½Å¿Ã»°±º¾±»Ê¤ËÆâÄÌµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÅÄ¾Â²È¥Ñ¡¼¥È¤¬¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë¤¤Æ»°±º¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£
¡¡»°±º¤¬Äê¿®¤Ë½¾¤Ã¤ÆµØÆ¤¤Á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡Ö¼£ºÑ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö»°±ºÍÍ¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö»°±º¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¹¥Ñ¥¤¤È¤¤¤¦Àâ¤â¡©¡×¡Ö¤Þ¤ÀÆâÄÌ¼ÔÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¤ÎÉÔ°Â¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡×¡Ö»°±ºÅÂ¤¬ÆâÄÌ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é°ì¶¶¤Ë¤³¤ÎÆ°¤Ï³¤ì¤ë¤è¤Ê¡Ä¡×¡Ö»°±ºÍÍÆâÄÌ¤·¤Æ¤Æ¡¡Á´°÷°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¿ÀÅ¸³«¤¹¤®¤ë¡×¤Èµ¿Ç°¤¬ºÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½øÈ×¤«¤é¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤È°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÅÄ¾Â²È¤Î¥Í¥¿Í×°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤â¡¢Îò»ËÅª¤ÊÂç¤¤Ê³èÌö¤ÏÉÁ¤«¤ì¤º¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î½Ð±é¼Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂÙÂ¤¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥ÏÈ¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡££²£³Æü¤ÎÂè£´£µÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÂÙÂ¤¤¬¤Ä¤¤¤Ë£Ï£Ð¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢Âç²Ï¤Î¥È¥áÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£