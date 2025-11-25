ÂçÃ«æÆÊ¿WBC»²ÀïÉ½ÌÀ¤ËÊÆµ¼Ô¤âÂ³¡¹È¿±þ¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆóÅáÎ®½Ð¾ì¡ÖÅê¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍè½ÕWBC¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£ÊÆµ¼Ô¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÁ´¹ñ»æUSA¥È¥¥¥Ç¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎMVP¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥í¥Ï¥¹µ¼Ô¤â¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤°ÕÍß¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ã´Åö¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂç²ñ¤ÇÅê¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¸À¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö·èÄê¤Ï½Õ¤ÎÂç²ñÄ¾Á°¤Þ¤Ç²¼¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç·è¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼»æ¡×¤Î¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤â¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2026Ç¯WBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Åêµå¤äÂÇ·â¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤Ê¤·¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢6·î¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é663Æü¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£14»î¹ç¡¢·×47²ó¤òÅê¤²1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦87¤ÈÆóÅáÎ®¤Î´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¡È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥·¡¼¥º¥ó¡É¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢º£¸å¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£