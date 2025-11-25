¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBALLISTIK BOYZ¡¢ÂèÆó¾Ï³«Ëë¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é´°¿ë¡£¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖWinter Glow¡×¤ò½éÈäÏª¤â
BALLISTIK BOYZ¤¬¡¢11·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ë¤Æ¡ãBALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 ¡ÈIMPACT¡É ¡ÁFINAL¡Á¡ä¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£6·î¤«¤éÂèÆó¾Ï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿BALLISTIK BOYZ¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Ìó2»þ´ÖÈ¾¤ÎÆ±¸ø±é¡¢¤½¤·¤Æ¸ø±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
°Ï¤ß¼èºà¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¼ËÙÌ¤Íè¤Ï¡ÖÂèÆó¾Ï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÈIMPACT¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿º£Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢º½ÅÄ¾¹¨¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤¬¥é¥¤¥Ö¤À¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î7Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡ãBALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 ¡ÈIMPACT¡É ¡ÁASIA¡Á¡ä¤Î´¶ÁÛ¤òÄ°¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿¼·¡¤¬¡Ö³¤³°¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤âÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó¾Ï¤ÇBALLISTIK BOYZ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð¸³¤òº£¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾¾°æÍø¼ù¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤È¼«¿®¤â¸«¤»¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¼«¿®¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤â°ì¤Ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¡£ºòÆü¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç±éÁÕ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¾Á°¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼Â¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥À¥ß¡¼¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÖMost Wanted¡×¤ÇµÒÀÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¾¾°æ¤Î¡Ö¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢²¶¤é¤¬ÅÁÀâ¤òºî¤ê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ç¡¢¡ÖGet Wild¡×¤Ø¡£µÒÀÊ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¡¢¡ÖHIGHER EX¡×¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖCRASH¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü郄ÎµÂÀ¤¬¡Ö·ý¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Á´°÷¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â¡ÖDrop Dead feat. TRINTIY¡×¡¢¡ÖWe never die¡×¡¢¡Ö¥Æ¥ó¥Ï¥Í -1000%-¡×¤È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¶Ê¤Ç°ìµ¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ë¡¼¥É¤Î¸å¤Ï¡¢¾¾°æ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃåÂØ¤¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ò±ÇÁü¤Ç¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥»¥¯¥·¡¼¤Ê±é½Ð¤¬¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖAll of You¡×¤Ø¡£ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ó¤Î¡ÈÊ¢¶Ú¸«¤»¥À¥ó¥¹¡É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖAnimal¡×¤ÈÂ³¤¡¢Î®Àþ¤¬Èþ¤·¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¤µ¤é¤Ë´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¡£1ÆüÌÜ¤Ç¤Ï¡ÖIn My Eyes¡×¡¢¡ÖHIGHWAY¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëËÜ¸ø±é¤Ç¤ÏÆü郄¡¢²ÃÇ¼²Å¾¡¢¿¼ËÙ¡¢º½ÅÄ¤Ë¤è¤ë¡Ögood day good night¡×¡¢³¤¾ÂÎ®À±¡¢±üÅÄÎÏÌé¡¢¾¾°æ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾¾°æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö360¡ë¡×¤Ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»ÎÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
MC¥¿¥¤¥à¤Ç1¿Í¤º¤Ä´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢³¤¾Â¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬åºÎï¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³¤¾Â¤Ë¡Ö¡ØåºÎï¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ªÁ°¤Î¤Û¤¦¤¬åºÎï¤Çº¤¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¿¼ËÙ¤¬°ÕÌ£¿¼È¯¸À¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤Î¸å¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¶Ê¤¬ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦²ÃÇ¼¤Î¶Ê¿¶¤ê¤Ç11·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖWinter Glow¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÅß¤Î¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢±üÅÄ¤¬1¿Í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¤Æ¸åÈ¾Àï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹ç¿Þ¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¡Ö7¡×¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ö¤Ö¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÆü郄¤¬¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÅÜÅó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡£¡ÖGod Mode¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¡ÖDing Ding Dong¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¯¡ÖFront Burner¡×¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âºÇ¹âÄ¬¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖMake U a Believer¡×¡¢¡ÖMeant to be feat. F.HERO & BOOM BOOM CASH¡×¡¢¡ÖWAVIN¡Ç¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖSAY IT¡×¤Ø¡£µÒÀÊ¤Ë¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º½ÅÄ¤¬¡Ö²Æ¤Î¶Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£11·î½ª¤ï¤ê¤Ç¤â¤¦Åß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÆÃË¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¡¢Æü郄¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆü郄¤Ï¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÃåÂØ¤¨¥¿¥¤¥à¡£°ìµ¤¤Ë²Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖShave Ice¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¶Ê¡¢¥¯¥é¥Ã¥×ÂÐ·è¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖSUMMER HYPE¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ÊÃæ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç2022Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿»þ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£BALLY¡ÇS¡ÊBALLISTIK BOYZ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀº°ìÇÕ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯º½ÅÄ¡£¡ÖAll About U¡×¤ÇBALLY¡ÇS¤ËÆÃÂç¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢ËÜÊÔ¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤«¤é¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¥À¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤È¡¢BALLISTIK BOYZ¤ÎÉð´ï¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£Â³¤±¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾°æ¡£¡ÖBBZ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ7¡Á8Ç¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Çíµ¤¤¤Æ¡¢²¿¤â¤«¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¤À¤±¤É¡¢²¶¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¤ì¤Í¤§Ì´¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¬¤¢¤ó¤À¤è¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¿É¤¯¤Æ¤â¡¢²¶¤é¤Ë¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¬¤¢¤ó¤À¤è¡£¤½¤óÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤À¤±¤ÉÌ´¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ëº£Æü¡¢²¶¤é¤¬¤ä¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£¡Ö²¶¤é¤¬¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢²¶¤é¤¬²¿¤ò¶»¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂèÆó¾Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤ËÃå¤¤¤Æ¤³¤ì¤ë¤ä¤Ä¡¢Á´°÷¼ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò¥¥á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö24karats STAY GOLD¡×¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Æ±¶Ê¤òÁ´°÷¤ÇÇ®¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ö¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀË½¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àú¤ê¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄêÈÖ¶Ê¤Î¡ÖPASION¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤ÆÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£¹±Îã¤Î¡ÈÌµ¸ÂPASION¡É¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢EXILE AKIRA¤¬THE RAMPAGE¡¦¿Ø¡¢»³ËÜ¾´¸ã¡¢Ä¹Ã«Àî¿µ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥¹¥¿¥ó¥ÉµÒÀÊ¤ËÅÐ¾ì¡£THE RAMPAGE¤Î¿Ø¤¬¡Ö¤¢¤«¤ó¡¢¤¢¤«¤ó¡ª¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤éÉ÷¼Ù¤Ò¤¯¤Ç¡ª¡×¤È¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡¦PASION¡É¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ°§»¢¡£¿¼ËÙ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍê¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢Íê¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¤¤Ä¤«Âç¤¤ÊÌ´¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¢±üÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê BALLY¡ÇS¤ÎÎØ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢º½ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤éLDH¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤Àº¿À¤Ç¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢Æü郄¤Ï¡ÖÂèÆó¾Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ËÂ¸Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤¿ÀèÇÚÊý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂèÆó¾Ï¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÆü郄¤Î¡Ö³§¤µ¤ó¤ÇÂèÆó¾Ï¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡ÖStardust Forever¡×¤Ø¡£²Î¤¤»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢¾¾°æ¤¬¡Ö²¶¤é¤¬¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¡¢À¤³¦³Í¤ë¤«¤é¸«¤È¤±¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Èà¤é¤Î³Ð¸ç¤È·è°Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¿È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢12·î18Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ã¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡ªBAND¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ª¡ä¤ä¡¢12·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ãBALLISTIK BOYZ¡ßPSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 ¡ÈTHE FESTIVAL¡É¡ÁÇ¯ËöÂç´¶¼Õº×¡ä¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÀ®¸ù¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÊü¤ÄÇ®¤Ï¡¢7¿Í¤Î³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤Þ¤À¡È¿Ê²½¤ÎÅÓÃæ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÌö¿Ê¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊBALLISTIK BOYZ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ëÌë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
◾️¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ã¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡ªBAND¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ª¡ä
2025Ç¯
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30
12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18:30
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30 / 17:30
12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë12:30 / 17:30
12·î22Æü¡Ê·î¡Ë18:30
12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë13:30 / 18:30
12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë13:30
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê¡§\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://bbbystage.com/
◾️¡ãBALLISTIK BOYZ¡ßPSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 ¡ÈTHE FESTIVAL¡É ¡ÁÇ¯ËöÂç´¶¼Õº×¡Á¡ä
ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
¢¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
1.Á´ÀÊ»ØÄê¡§\12,100¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå \11,000¡ÜÀÇ¡Ë
2.¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡§\18,150¡Ú¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡§\11,000¡Ü¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡§\5,500¡Ë¡ÜÀÇ¡Û
¾ÜºÙ¡§https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38023/
◾️¡ÖWinter Glow¡×
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡ËRelease
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/ballistikboyz-winterglow
