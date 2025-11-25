¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë»³ºê¹°Ìé¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤¿¤óÇ¯¡×¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÃ´¡¹ÌÍCM¤ËW½Ð±é¤Ç
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î»³ºê¹°Ìé¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¶¥¥ä¥ÞÀáÁ°²ó¡Ä¡ª¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó·Ý¤òÈäÏª¤¹¤ë»³ºê¹°Ìé
¡¡¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬ÉñÂæ¤ÎCM¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤òÃ¡¤¤Þ¤¯¤ëCM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢È¯É½²ñ¤Ç¤â¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó·Ý¤òÈäÏª¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó¡¢¤¦¤Á¤ÎCM¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¸å¤ËÆüÀ¶¤ÎÃ´¡¹ÌÍ¤ÎCM¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»³ºê¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡ØÎäÅà ÆüÀ¶Ãæ²Ú ½Á¤Ê¤·Ã´¡¹ÌÍ ÂçÀ¹¤ê¡Ù¤ÎCM¤ÎÊý¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ó¤¿¤ó¤Å¤¤¤Æ¤ëÇ¯¤Ç¡£¡Ø¤Ë¤·¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ù¤È¡ØÃ´¡¹ÌÍ¡Ù¤òÆ±»þ¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÎÇ¯É½¤òºî¤ë¤Ê¤é¡Ø¤¿¤ó¤¿¤óÇ¯¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤¿¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Æ¥¥È¡¼¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CM¤Ë¤Ï¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢¹õÌÚÆ·¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¸¸Åß¼Ë¤Î¸«¾ëÅ°¼ÒÄ¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÎ®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£Á¥±Û¤È¹õÌÚ¤¬¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤ò²Î¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤¬±Ñ°ìÏº¡õÆ·¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤äÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£JOYSOUND¤Ç26Æü¤«¤é¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
