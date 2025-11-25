²èÌÌ¤Ë¡Ø½õ¤±¤Æ¡Ù¤ÈÉ½¼¨¤Ê¤É¡ÄÅÅ¼Ö¤ÇÅð»£¤äÃÔ´Á¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¡È¥¹¥Þ¥Û¡É¤Ç¤â½õ¤±µá¤á¤Æ ·Ù»¡¤¬³èÍÑÊýË¡¤Ê¤É¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡»°½Å¸©¤ÎÄÅ±ØÁ°¤Ç25ÆüÄ«¡¢·Ù»¡¤¬ÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÅð»£Èï³²¤Ê¤É¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï11·î1Æü¤«¤é¤Î1¥«·î´Ö¤ò¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡ÖÈÈºáÈï³²¼Ô·î´Ö¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÅ±ØÁ°¤Ç25ÆüÄ«¡¢·Ù»¡´±¤¬¥Á¥é¥·¤ò±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥é¥·¤Ë¤Ï¡¢Åð»£¤äÃÔ´Á¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¸»ú¤ÇÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¼«Æ°²»À¼¤Ç¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£