¥¢¥¸¥¢³ô¾å¾º¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔÉü³è¡¡ÆüÃæÂÐÎ©¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤òÊ£»¨²½¤µ¤»¤ë¶²¤ì
¥¢¥¸¥¢³ô¾å¾º¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔÉü³è¡¡ÆüÃæÂÐÎ©¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤òÊ£»¨²½¤µ¤»¤ë¶²¤ì
Åìµþ»þ´Ö11:21¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26015.02¡Ê+298.52¡¡+1.16%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3860.52¡Ê+23.75¡¡+0.62%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 26886.74¡Ê+382.50¡¡+1.44%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3880.59¡Ê+34.53¡¡+0.90%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8519.20¡Ê-5.90¡¡-0.07%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¹ë½£¤ò½ü¤¤¤Æ¾å¾º¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔÉü³è¤ÇÅê»ñ²È¿´Íý¤¬²þÁ±¡£
¤³¤Î¤È¤³¤íFRB¹â´±¤é¤Î¥¿¥«ÇÉÈ¯¸À¤¬ÌÜÎ©¤Á12·îÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤Î¤¦¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¤äNYÏ¢¶äÁíºÛ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶äÁíºÛ¤é¤«¤é¥Ï¥ÈÇÉÈ¯¸À¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ÇÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬Éü³è¡£¥¦¥©¥éー»á¤È¥Ç¥¤¥êーÁíºÛ¤Ï12·îÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÁíºÛ¤Ï12·îÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüÃæÂÐÎ©¤Ï·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤È¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÂÐÎ©¤¬ÊÆÃæ´Ø·¸¤òÊ£»¨¤Ë¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÆÃæ¼óÇ¾¤Ï·îÍËÆü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤ËÇ°×¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶¯¸Ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢4·î¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Î¡ÖÃæ¹ñ¤Ø¤Î²óµ¢¡×¤ÏÀï¸å¹ñºÝÃá½ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤À¤È¼çÄ¥¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÂæÏÑÌäÂê¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
²ÐÍËÆü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÆüÊÆ¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÊÆÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤è¤¦¡£ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤ÎÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·ÂæÏÑÌäÂê¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÊóÆ»¿Ø¤«¤éÆüÊÆÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÇÂæÏÑÌäÂê¤¬µÄÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¡£
ÂæÏÑ³ô¤ÏÂçÉý¹â¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤¬Áí¤¸¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TSMC¤Ï2.9%¹â¡¢µÞÁý¤¹¤ëAI¥Á¥Ã¥×¤Î¼õÃí¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¹©¾ì¤ò¿·¤¿¤Ë3¥«½êÁýÀß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ë½£³ô¤ÏÆðÄ´¡¢¹ëÃæ¶äÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¤Û¤Ü¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¹¤Î·î¼¡CPI¤Ï¿¤Ó¤¬¤ä¤ä²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¹â»ß¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Íø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï½ªÎ»¤·ÍèÇ¯¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÉô¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
