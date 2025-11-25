¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥Õ¤µ¤ó»àµî¡¡¥ì¥²¥¨¤òÀ¤³¦»Ô¾ì¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤»¤ë ¡Ö¥Ï¡¼¥À¡¼¡¦¥¼¥¤¡¦¥«¥à¡×¡Ö¥á¥Ë¡¼¡¦¥ê¥Ð¡¼¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥¯¥í¥¹¡×¤Ê¤ÉÌ¾¶Ê°ä¤·
¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«½Ð¿È¤ÎÅÁÀâÅª²Î¼ê¤Ç¡¢¥ì¥²¥¨¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤¿°ì¿Í¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥Õ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¡¢¥¸¥ß¡¼¡¦¥¯¥ê¥Õ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Õ¤µ¤ó¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£81ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
1944Ç¯¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ê¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¸å¡¢1965Ç¯¤Ë¤Ï³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1972Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ë¥ì¥²¥¨¤ò¹¤á¤¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«±Ç²è¡Ö¥Ï¡¼¥À¡¼¡¦¥¼¥¤¡¦¥«¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÉÏº¤ÁØ¤ÎÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¡¢¼«¿È¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¶¤Ë¤á¤²¤ºÅØÎÏ¤»¤è¡¢¤È²Î¤¦¡Ö¥æ¡¼¡¦¥¥ã¥ó¡¦¥²¥Ã¥È¡¦¥¤¥È¡¦¥¤¥Õ¡¦¥æ¡¼¡¦¥ê¥¢¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥È¡×¤ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¶ìÌå¤ò²Î¤Ã¤¿¥´¥¹¥Ú¥ëÉ÷¤Î¡Ö¥á¥Ë¡¼¡¦¥ê¥Ð¡¼¥¹¡¦¥È¥¥¡¦¥¯¥í¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥Õ¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¾¶Ê¤Ïº£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
