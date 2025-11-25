ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Íè½Õ¤ÎWBC¤Ë»²²Ã¤òÀµ¼°É½ÌÀ¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤ÏÅêÂÇ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç³èÌö¤·ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÆóÅáÎ®¤ÇÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹2026Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£