¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê25Ç¯9·î24Æü»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬2025Ç¯11·î23Æü¤ËX¤Ç¡¢ÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡ÖºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª¿´¸¯¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×

¾®Àô»á¤Ï23Æü¤ËX¤Ç¡¢ÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÀÐ³ÀÅç¤Î¼«±ÒÂâ¤Î¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃóÆÖÃÏÆâ¤Î¿©Æ²¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«±ÒÂâ°÷¤é¤È¤È¤â¤Ë¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¾®Àô»á¤Ï¡ÖÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¥é¥ó¥Á¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü½Ð¤µ¤ì¤¿Ãë¿©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¡¢¥Á¥­¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡¢ÌîºÚ¥µ¥é¥À¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£

¤Þ¤¿¡¢È¤ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¡¼¤ê¤È¡¼¤ê¡ª¡×¡ÖÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¤Ø¡¡ËÉ±ÒÂç¿Ã¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÍÍ¡×¤È¡¢ÀÐ³ÀÅç¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î·Á¤ËÀÞ¤é¤ì¤¿ÍÌ»ÞÆþ¤ì¤Ë¤â¡Ö¾®Àô¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»¥¤¬µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¾®Àô»á¤Ï¡ÖÈ¤ÂÞ¤äÍÌ»ÞÆþ¤ì¤Þ¤ÇºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª¿´¸¯¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¾®Àô»á¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼êºî¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ¤ÂÞ¤«¤é´¿·Þ¤ÎÇ°¤â±®¤¨¤ÆºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£