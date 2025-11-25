¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡¢ÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¤Ç¥é¥ó¥Á³Ú¤·¤à¡¡È¤ÂÞ¤Ë¤ÏÀÐ³ÀÅç¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤ª¡¼¤ê¤È¡¼¤ê¡×
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬2025Ç¯11·î23Æü¤ËX¤Ç¡¢ÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª¿´¸¯¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¾®Àô»á¤Ï23Æü¤ËX¤Ç¡¢ÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÀÐ³ÀÅç¤Î¼«±ÒÂâ¤Î¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃóÆÖÃÏÆâ¤Î¿©Æ²¤Ç¿©»ö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼«±ÒÂâ°÷¤é¤È¤È¤â¤Ë¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®Àô»á¤Ï¡ÖÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¥é¥ó¥Á¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü½Ð¤µ¤ì¤¿Ãë¿©¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¡¢¥Á¥¥ó¥Þ¥«¥í¥Ë¥°¥é¥¿¥ó¡¢ÌîºÚ¥µ¥é¥À¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢È¤ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¡¼¤ê¤È¡¼¤ê¡ª¡×¡ÖÀÐ³ÀÃóÆÖÃÏ¤Ø¡¡ËÉ±ÒÂç¿Ã¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÍÍ¡×¤È¡¢ÀÐ³ÀÅç¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î·Á¤ËÀÞ¤é¤ì¤¿ÍÌ»ÞÆþ¤ì¤Ë¤â¡Ö¾®Àô¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»¥¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï¡ÖÈ¤ÂÞ¤äÍÌ»ÞÆþ¤ì¤Þ¤ÇºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª¿´¸¯¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¾®Àô»á¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼êºî¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ¤ÂÞ¤«¤é´¿·Þ¤ÎÇ°¤â±®¤¨¤ÆºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£