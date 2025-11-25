¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª»È¤¤¤ä¤¹¤¤¾å¤ËÊ¶¼ºÃÎ¤é¤º♡¥¢¥ì¤òÆþ¤ì¤ëÀìÍÑ¥±¡¼¥¹
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¹
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥é¡¼Å¸³«¡§¹õ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¯¥ê¥¢
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
JAN¥³¡¼¥É¡§4550480707242
¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¼º¤¯¤µ¤Ê¤¤¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¹
¥À¥¤¥½¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÉ®¼Ô¤¬¤º¤Ã¤È°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊØÍø¥°¥Ã¥º¡Ø¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¥ê¥Ã¥×¤¬1ËÜ¤À¤±Æþ¤ë¾®¤µ¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥¯¥ê¥¢¤È¹õ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£¥Ó¥Ë¡¼¥ëÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ì¤âÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê»ý¤Á¤Î¥Ë¥Ù¥¢¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªºÙ¿È¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¥ê¥Ã¥×¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤Ã¤ÈÈ´¤±¤ÆÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤ÏÃ±»°ÅÅÃÓ¤¬¥®¥ê¥®¥êÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¤Êºî¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÆþ¤ì¤ë¤È¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
ÂÀ¤á¤Î¥ê¥Ã¥×¤Î¾ì¹ç¤Ï°ú¤È´¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¼¤«¤é²¡¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ò²¼¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥×¤¬Ä¹¤á¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìá¤¹¤È¤¤Ë¥ê¥Ã¥×¤¬¥±¡¼¥¹¤ËÉÕÃå¤·¤Æ±ø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤ä¤êÊý¤À¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª»î¤·¤¢¤ì¡ª
¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ÆÊØÍø¡ª
¥Õ¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¤ò»È¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ò¤´¤½¤´¤½Ãµ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¤ªºâÉÛ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ç¿È·Ú¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò¿§°ã¤¤¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ñ¤Ã¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ°õ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð»È¤¤¤¿¤¤¿§¤¬¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ã¡¼¥à¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤º£µ¨ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯11·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£