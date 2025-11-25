¡Ú´ÚÎ®¡Û´Ú¹ñ·³ÉþÌ³Ãæ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖELSE¡×¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È£±°Ì¤Î¿Íµ¤
´Ú¹ñ·³ÉþÌ³Ãæ¤Ë¤â¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£21Æü¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖELSE¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£È¯É½ÅöÆü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»¸»¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎiTunes¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¡¢À¤³¦11¥«¹ñ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤âÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Î6ÃÏ°è¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡ÖELSE¡×¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Á¥ê¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡¢¹á¹Á¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É11ÃÏ°è¤Î¥¢¥¤¥Á¥å¡¼¥ó¥º¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¡£ÆüËÜ¡¢¥¥×¥í¥¹¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¿¥¤¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤É9ÃÏ°è¤ÇTOP5Æþ¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSATURDAY PREACHER¡×¤Ï¥Á¥ê¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥°¥¢¥Æ¥Þ¥é¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î1°Ì¤ò´Þ¤á¡¢12ÃÏ°è¤Î¥¢¥¤¥Á¥å¡¼¥ó¥º¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP5¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSweet Papaya¡×¡ÖSelfish¡×¤Þ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥¢¥¤¥Á¥å¡¼¥ó¥º¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò¸Ç¤á¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSATURDAY PREACHER¡×¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ·³ÉþÌ³¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
24Æü¸á¸å3»þÈ¾¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¡£28Æü¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¶Ê¡ÖSweet Papaya¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£