¡ÖÈ©¿¨¤ê¤ä¼ê¿¨¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¡×Î©ÂÎ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¡ÀìÌç²È¤¬Àä»¿¡ÄÆüËÜÄí±à¤ò±úÆÌ¤ÇÉ½¸½
¥â¥Ê¥³¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËµÓ¸÷
¡¡¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025-2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸¦µæ²È¤Î¡Ö¤È¤â¤µ¤ó¡×¤¬¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹1ÉôAS¥â¥Ê¥³¤Îº£µ¨¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤È¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¶â·¿¤ò»È¤Ã¤Æ±úÆÌ¤ÎÌÏÍÍ¤òÉâ¤¾å¤¬¤é¤»¤ë²Ã¹©ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£À¸ÃÏ¤ËÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÉ½¾ð¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿ÃåÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÈ©¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤â¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤è¤êMIZUNO¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼·ÀÌó¡£ÆüËÜ´ë¶È¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤êÆüËÜ¿ä¤·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏSAMURAI BLUE¤ò»×¤ï¤»¤ëÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥â¥Ê¥³¤ÎÆüËÜÄí±à¤Î¸Ï»³¿å¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¤ä¼ùÌÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤ÎÎ®¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë¸Ï»³¿å¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ï¡¢±úÆÌ¤Ë¤è¤êÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤È¤â¤µ¤ó¤Ï²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤ÎÆÃÄ§¤ÏÃ±¿§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£²Ã¹©Åª¤Ë¾º²Ú¥×¥ê¥ó¥È¤ÈÆ±°ìÀ¸ÃÏ¤Ç¤ÏÀ½ºî¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Ã±¿§¤æ¤¨°ì¸«Ã±Ä´¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤ê±úÆÌ¤ä¤½¤Î±Æ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÌÇò¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£¾º²Ú¥×¥ê¥ó¥È¤Ï»ë³ÐÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç¤ÏÃ±¿§¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤è¤ê¥·¥Ã¥¯¤ÇÀÅ¤«¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿»ë³ÐÅª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯È©¿¨¤ê¤ä¼ê¿¨¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£º£µ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎÁ°¸«º¢¤¬¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸åJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤â°ìÉô¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë