¡ÖJ1¤Ç¤â¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¡×J2¤Ç¾×·âÃÆ¡¡Ä¶Àä¥È¥é¥Ã¥×¢ªº¸45ÅÙ¡ÄÅ·ºÍ¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×
»³·Á¤ÎÅÚµïÀ»¿¿¤¬µÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¢ªº¸45ÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È
¡¡¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï11·î23Æü¡¢J2Âè37Àá¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢33ºÐ¤ÎMFÅÚµïÀ»¿¿¤¬¸«¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î¡È´°àú¡É¤Ê°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î9Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Ì£Êý¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÅÚµï¤ÏÉâ¤µå¤ò±¦Â¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÂ¸µ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ô¥¿¥ê¤È¼ý¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëº¸45ÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¬´°àú¤Ê¥´¡¼¥ë¡ª¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤³¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£·òºß¤Îµ»½Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Î°ì¸À¡×¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡×¡ÖJ1¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤´°àú¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Áá¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿»³·Á¤Ï¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢2-2¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë