¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¿¤Á¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¡ª¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤Ï2026Ç¯²Æ¸ø³«Í½Äê²Ö´§¤òÉÕ¤±¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥Ê¥¬¥Î»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¡ª
¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ÅìÊõ¤Ï11·î24Æü¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×½é¤Î±Ç²èºîÉÊ¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤ò¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ï2026Ç¯²Æ¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¤Ê¤ó¤«¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×¤¬½é¤Î±Ç²è²½¡£¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤«¤Ä¿Íµ¤¤ÎÄ¹ÊÔ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥»¥¤¥ìー¥óÊÔ¡×¤¬Ä¹ÊÔ±Ç²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡×¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤È¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬É¾È½¤ÎCygamesPicutures¡£´ÆÆÄ¤ÏµÚÀî·¼»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¹¾ì¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ´é¤Ë¥Á¥é¥·¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¦¤µ¤®¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¤½¤Î¥Á¥é¥·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÅç¤Ø¤´¾·ÂÔ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾·ÂÔ¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅç¤Ç¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÆ¤È²¤Ç100ÇÜ¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¸ÂÄêÅç¥éー¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡¢´Å¤¤¤â¤Î¿É¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÄà¤é¤ì¡¢Åç¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡£¥Á¥é¥·¤ÎÆâÍÆ¤ò²ø¤·¤¬¤ë¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤Á¤¤¤«¤ï°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä!?¡Ú¸¶ºî¡¦µÓËÜ ¥Ê¥¬¥Î»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¡£
2023Ç¯3·î～11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
