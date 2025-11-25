¡ÈÌ£Êý¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¡É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡¡¥ß¥¹¤«¤é¸ýÏÀ¢ª´éÌÌ¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¡Ä17Ç¯¤Ö¤êÈÚ¹Ô¤Ë¾×·â
¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥ó¤Î´éÌÌ¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂÐ¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾13Ê¬¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Âà¾ì¤·¤¿MF¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§¤ÏÌ£Êý¤Ø¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À»î¹ç¤â½øÈ×¤ÎÁ°È¾13Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿Ø¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥²¥¤¥§¤¬Áê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢DF¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥ó¤È¤ÎÏ¢·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ºÆ¤Ó¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏMF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¼ºÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥²¥¤¥§¤È¥¡¼¥ó¤¬¸ýÏÀ¤Ë¡£¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥²¥¤¥§¤¬¥¡¼¥ó¤Î´éÌÌ¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¼ç¿³¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¥²¥¤¥§¤À¤¬¡¢GK¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤é¤Ë¤Ê¤À¤á¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Î¸ø¼°X¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤ÎëÚ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯Åö»þ¥¹¥È¡¼¥¯¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿FW¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥Õ¥é¡¼°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Á°È¾29Ê¬¤ËÃ¥¤Ã¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë