Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óà·ãÎõÅÁÀâáÂè£±¼¡´ÆÆÄ»þÂå¤Ï±óÀ¬Àè¤Çà´ÌµÍ¤á»ØÎáá¤â²¦Äç¼£¤¬³°½Ðµö²Ä¤òº©´ê
¡ÚÀÖ¥Ú¥ó¡ª¡ÛÀè½µ£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ï¡¢µå»Ë°ìÈÖ¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µð¿Í¤ÎÂè£±¼¡´ÆÆÄ»þÂå¡Ê£±£¹£·£´¡Á£¸£°Ç¯¡Ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï°¦¤µ¤ì¤ë°Ê¾å¤Ë¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ËÜÀ»¤ä³Ñ±ÎÃË¤Ë¥²¥ó¥³¥Ä¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¥ËÜ·®¤ËÀµºÂ¤µ¤»¤ÆÀâ¶µ¤·¤¿¤ê¡¢Áª¼êÁ´°÷¤ò±óÀ¬Àè¤ÇÏ¢Æü³°½Ð¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿¤ê¡£¹Åç¡¢Âçºå¤ÈÅ¾Àï¤¹¤ë´Ö¡¢Áª¼ê¤ò±ä¡¹¤È½É¼Ë¤Ë´ÌµÍ¤á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Âçºå¤«¤é»¥ËÚ¤Ø¸þ¤«¤¦Ä¾Á°¡¢¤¿¤Þ¤ê¤«¤Í¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¼çË¤¡¦²¦Äç¼£¤¬Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Ëº©´ê¤·¤¿¡£
¡Ö»¥ËÚ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ëÆü¤À¤±¤Ç¤â³°½Ð¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ä¸å±ç¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬²æ¡¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡Ä¹Åè´ÆÆÄ¤â¤³¤Î»þ¤À¤±¤ÏÀÞ¤ì¤¿¡£¤¬¡¢ÍâÆü¤«¤é¤Î£³Ï¢Àï¤Ç¤Ï¤Þ¤¿½É¼Ë¤Ë´ÌµÍ¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ï¤À¤é¤·¤Ê¤¤Éé¤±Êý¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÆÃ¤ËÅê¼ê¤¬»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡×¤È³Ñ»á¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÊª¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤³¤È¤âºÆ»°ºÆ»Í¤À¤Ã¤¿¡£Éé¤±»î¹ç¤Î¸å¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬°ÜÆ°ÍÑ¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¡¢°ìÈÖÁ°¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Áë¤Î³°¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤¿¤¯¡£·ãÅÜ¤·¤¿Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¨¤¨¤¤¡ª¡×¤ÈÅÜ¹æ¤ò¾å¤²¤Æ±¦¼ê¤Ç¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò°ú¤¯¤È¡¢¥¬¥·¥ã¡¼¥ó¡ª¡¡¥É¥ó¡ª¤È¤´¤¦²»¤È¤È¤â¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤Á¤®¤ì¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤¬Íî²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¤Î¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¿ù²¼ÌÐ»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤ÇÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£µå¾ì¤Ç¥É¥¢¤äÊÉ¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ßÈ¢¤ò½³Èô¤Ð¤·¤¿¤ê¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤ÇÄË¤á¤¿¼ê¤äÂ¤Ë¼¾ÉÛÌô¤òÅ½¤ê¡¢ÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¹â¶¶µÁÀµ»á¤Ï²¿ÅÙ¤âÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹£³Ç¯¡¢£µ£·ºÐ¤Ç´ÆÆÄÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤Ï»þ¡¹²¿¤«¤ò½³¤Ã¤Æ¤ÏÂ¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¡¢½É¼Ë¤ÎÌç¸Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹£´Ç¯¤ÎÆ±Î¨¼ó°Ì·èÀï¡Ö£±£°¡¦£¸¡×¤«¤é£±£°ÆüÁ°¤Î£¹·î£²£¸Æü¡¢µð¿Í¤Ï¥Ê¥´¥äµå¾ì¤ÇÃæÆü¤ËÇÔ¤ì¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥²¡¼¥àº¹£°¡£Áª¼ê¤¬°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤ÏÆÍÁ³¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¡£º£Æü¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï¥¦¥Á¤À¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤¾¡£¤³¤ó¤ÊÆü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡£º£Ìë¤ÏÌç¸Â¤Ê¤·¤À¤«¤é¡×
¡¡¤ª¤«¤²¤ÇÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¡£¸·¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¸«¤»¤ëÍ¥¤·¤µ¤¬¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£