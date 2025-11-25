¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¿·»Ø´ø´±·èÄê¤Ï¡ÖºÇ½ªÃÊ³¬¡×¤È±ÑBBC¡¡½¢Ç¤¤¬·èÄêÅª¤Ê¥Ê¥ó¥·¡¼»á¤È¤Ï¡©
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë¡¢ÊÆMLS¤Î¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼»á¡Ê48¡Ë¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄêÅª¤À¤È¡¢±ÑBBC¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤äMF´ú¼êÎç±û¤éÆüËÜ¿Í4¿Í¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¼ó°Ì¥Ï¡¼¥Ä¤È¾¡¤ÁÅÀ8º¹¤¬³«¤¤¤¿10·îËö¤Ë¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¸å¡¢¸µ´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤¬»ÃÄê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ5»î¹ç¤ò»Ø´ø¡£1»î¹çÊ¬¤ÎÌ¤¾Ã²½¤ò»Ä¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Ä¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò4¤Ë½Ì¤á¤¿´Ö¤âÀµ¼°¤Ê¿·´ÆÆÄ¾·¤Ø¤¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£BBC¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤ÎÆ±»á¤ÏÊì¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¡£21Ç¯¤Ë¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥¢¥ó¥ê»á¤¬¼Ç¤¤·¤¿¸å¤Î¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤¿¸å¡¢22Ç¯¤Ë¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡£ºòÇ¯¤Ï¥á¥¥·¥³¥ê¡¼¥°¤È¶¦ºÅ¤Î¥ê¡¼¥°¥¹ÇÕ¤òÀ©¤·¡¢MLSÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£²¤½£¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»Ø´ø¤È¤Ê¤ë¡£¿·»Ø´ø´±¤Î·èÄê¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤é¤Îµî½¢¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡£
