ÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ö´°Á´¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°µ¾¡¡×¡¡¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤Ë220Ëü±ß¤ÎÇå½þÌ¿Îá
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ê41¡Ë¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤Î½÷ÀÌäÂê¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFRIDAY¡×¤Îµ»ö¤ÇÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ô¸µ¤Î¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤Ë1100Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤äÄûÀµµ»ö¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢220Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡È½·è¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤ÎÅÏî´¤Ï¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÄÄî¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÏî´¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£°µ¾¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤â¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ç220Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤È½·è¤ÏÂç¤¤¤³Û¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îå¤Þ¤·¤äµ¤¸¯¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡Ö½Ð¤¿¤¤¤Ï½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤â¡Ö2Ç¯´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë½Ð¤ë¤È³ê¤êÂ³¤±¤ë¡£½ù¡¹¤Ë´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡¡