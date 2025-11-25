¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¡×¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼"ÉÔÌÓ¤ÎÃÏ"À¾ÆüËÜ¤Ç´úÍÈ¤²¤·¤¿½é¤Î¥×¥í¥Á¡¼¥à¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡×¡¡»ñ¶â·«¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤éÄ©¤ó¤À¥Û¡¼¥à³«ËëÀï
¡¡¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤ä¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤¬ÍÌ¾¤ÊÊ¼¸Ë¸©¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡×¡££±£±·î¡¢½é¤á¤Æ¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»Å³Ý¤±¿Í¤Ï¿À¸Í¤Ë½»¤à¸µ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¡¦¹õß·Îè±û¼ÒÄ¹(42)¤Ç¤¹¡£¡¡¡È¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÉÔÌÓ¤ÎÃÏ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë´ØÀ¾¤Ç¡ÖÉ¹¾å¤Î³ÊÆ®µ»¡×¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡×
¡¡º£Ç¯£¹·î¡£¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¤Î»Ñ¤Ï¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç½µ£µ²ó¡¢Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ä¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤Ç£²£²¿Í¡¢¹õß·¤µ¤ó¤¬³ÆÃÏ¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼ÒÄ¹¡¡¹õß·Îè±û¤µ¤ó¡Ë¡Ö¿·µ¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ã¤Æ¡¢¤è¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤Ê¤ë¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ì¥Ù¥ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¤¢¤È¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼Ò²ñ¿Í¡££±Ç¯ÌÜ£²Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡
¡¡Îý½¬¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²ÚÎï¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤Ð¤¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï£±¥Á¡¼¥à£¶¿Í¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤ò±¿¤Ó¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤À¡¢¹õß·¤µ¤ó¤é¤¬ÌÊÌ©¤Ê³èÆ°·×²è¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤ÎÃæ¤ÇÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¤ª¶â¤ÎÌäÂê¡É
¡¡Îý½¬¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤¬¡¢¹õß·¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¡ÀÐÅÄÎ¶Ç·¿ÊÁª¼ê¡Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤À¤±¤Î´Ø·¸°Ê¾å¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿¦¶È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë½»¤à¤Î¤ÏÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·Ð±Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î°ìÈÖ¤ÎÍøÅÀ¤ÏÀ¸³èÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£Ç¯ÊðÌó£²£°£°Ëü±ß¡Á£µ£°£°Ëü±ß¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¥×¥í¥Á¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊÉ¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼ÒÄ¹¡¡¹õß·Îè±û¤µ¤ó¡Ë¡Ö»î¹ç±¿±Ä¡¢¤¢¤È¤Ï±óÀ¬Èñ¤¬¤³¤Î£±£°·î°Ê¹ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ëè·î£±£°£°£°Ëü±ß¡Á£±£µ£°£°Ëü±ß¤°¤é¤¤½Ð¤Æ¤¤¤¯¡×
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤Ù¤¯±Ä¶È¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤¬¡Ä
¡¡¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë£´ÆüÁ°¡£¹õß·¤µ¤ó¤¿¤Á·Ð±Ä¿Ø¤Î²ñµÄ¤Ï¿¼¹ï¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç±¿±Ä¤ä±óÀ¬¤Ê¤É¤Ç¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë»Ù½Ð¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤¬Â¤ê¤º¡¢Ëè·î£³£°£°Ëü±ß¡Á£´£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¹õß·¤µ¤ó¡Ë¡Ö£±£°·î¤«¤éÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»ñ¶â¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¡×
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼èÄùÌò¡¡Ê¡ÅçÌ¤¶½¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À£±»î¹ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤é¤¬¡Ø²¿É´Ëü±ß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌµËÅ¤Ê±Ä¶È¤Ç¤¹¡×
¡¡¹õß·¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á±Ä¶È¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤·¤¿Æü¡¢¾¦ÃÌ¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¤¬ËÜ¼Ò¤Î£É£Ô´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼ÒÄ¹¡¡¹õß·Îè±û¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤È¸À¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬´ØÀ¾¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥Ê¡¼¶¥µ»¤À¤è¤Í¡¢¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ÏÁ´Á³Éé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÊÅìµþ¤Î£É£Ô´ë¶È¡¡Ã´Åö¼Ô¡Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ÎÇ®¶¸¡¢´ÑµÒ¤Î¡£²ÈÂ²¤â»Ò¤É¤â¤âÍè¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤·¤«¤·¡Ä
¡¡¡ÊÅìµþ¤Î£É£Ô´ë¶È¡¡Ã´Åö¼Ô¡Ë¡ÖÅê»ñÀ¡¦»ö¶ÈÀ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Â¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«»ýÂ³²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡º£¸å¤â¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼ÒÄ¹¡¡¹õß·Îè±û¤µ¤ó¡Ë¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè²óË¬Ìä¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢¥Á¡¼¥à¤ä¶¥µ»¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾¤Î¶¥µ»¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¤Ê¤¼¿À¸Í¤Ç¥×¥í¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡©
¡¡¹õß·¤µ¤ó¤¬Ê³Æ®¤¹¤ëÍýÍ³¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹õß·¤µ¤ó¤ÏÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¥×¥í¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ê¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ï¿È¶á¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»£³Ç¯À¸¤«¤é¶¥µ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ¤Î¥×¥í¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ê¥À¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼ÒÄ¹¡¡¹õß·Îè±û¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿Ê¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÂç³Ø¤Î»þ¤ËÆ±¤¸Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½Ìò¤ò°úÂà¸å¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢½»¤Þ¤¤¤â¿À¸Í¤Ë¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬Çö¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¥×¥í¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼ÒÄ¹¡¡¹õß·Îè±û¤µ¤ó¡Ë¡Ö¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬£¹£¹¡¥£¹¡ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬½é¤á¤Æ¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤¼¤Ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Þ¤Ç£³½µ´Ö¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹õß·¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á£Ð£Ò³èÆ°¤ËÁö¤ê²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼ÒÄ¹¡¡¹õß·Îè±û¤µ¤ó¡Ë¡Ö³§¤µ¤ó¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¤¾¤í¤¤¡¢Î³¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
½é¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¡¡ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬¥ê¥ó¥¯¤Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£±£±·î£±Æü¡£¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÆ»¤Ê£Ð£Ò³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤«¡¢½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â´Þ¤á¡¢ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬¥ê¥ó¥¯¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¤ò¸«¤Ë¤¤¿¡×
¡¡¡ÖËÍ¤â¡ª³Ú¤·¤ß¡ª¡×
¡¡¡Ö¿À¸Í¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»î¹ç³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°£²²óÀ©ÇÆ¤ÎÌ¾Ìç¡¢¥ì¥Ã¥É¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ËÌ³¤Æ»¡£³«»ÏÁá¡¹¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡¡¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¿À¸Í¡ª¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¿À¸Í¡ª¡×
¡¡Ç®¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¿À¸Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë£±ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¹ç·ë²Ì¤Ï£²ÂÐ£µ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¤ÎÇÔËÌ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÍè¾ìµÒ¤Ï£±£°£°£°¿Í°Ê¾å¤È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¡£²¿¤È¤«Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÌ¤ÎÊý¤¬Ãæ¿´¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ØÀ¾¤Ë¿·¤·¤¯¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Íè¤ä¤¹¤¯¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸«¤Ë¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´ØÀ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¤È¹õß·¤µ¤ó¤ÎÀï¤¤¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¥¹¥¿¡¼¥º¿À¸Í¡¦¼ÒÄ¹¡¡¹õß·Îè±û¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬¤Ò¤¿¤à¤¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×