¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Íè½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤ÏÍÞ¤¨Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë2026Ç¯Âç²ñ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤Î½Ð¾ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖThank you to all the fans for another great season. I'll train hard and look forward to seeing you all next year.¡Êº£¥·ー¥º¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
2Âç²ñÏ¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹Àª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Î»²²Ã²ÄÈÝ¤¬½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂ¾Áª¼ê¤Î»²²ÃÉ½ÌÀ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£